Samsung Galaxy Z Fold3 – o primeiro dobrável com câmara por baixo do ecrã e mais novidades

O segmento dos smartphones dobráveis está a ficar cada vez mais interessante e a curiosidade por parte dos consumidores tem vindo a aumentar. É certo que são dispositivos destinados a utilizadores muito específicos e, por isso, não são desenhados para captar as massas. Os Galaxy Z Fold e Flip da Samsung estão a ser pioneiros, ainda que não seja a única marca com oferta dobrável, e muito em breve deverão ser apresentados novos modelos.

Será um modelo em concha e outro em livro e já há imagens muito reveladoras do que estará para chegar.

Não existe ainda um anúncio oficial por parte da Samsung quanto ao lançamento de novos smartphones dobráveis. Contudo, sabemos que a empresa quer continuar a investir neste segmento e sabemos também que, historicamente, estes deverão chegar no pico de verão.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 deverão ainda ser os nomes dos sucessores desta gama, sendo o Fold um dobrável em “livro” e o Flip em “concha”.

Material promocional, aparentemente associado aos vídeos de apresentação dos produtos, foi divulgado numa fuga de informações. Falamos de imagens que deveriam permanecer confidenciais durante mais alguns meses. Este, na verdade, não é caso único na Samsung, no passado já vimos imagens semelhantes a serem divulgadas.

Samsung Galaxy Z Fold3 com suporte para S Pen

Não é que seja uma informação surpreendente, no entanto, há um certo entusiasmo em saber que realmente, o novo Fold da Samsung vai suportar S Pen. As limitações de tecnologias dos ecrãs obrigaram a empresa a manter afastada a produtividade associada à caneta longe do Fold2, mas estas imagens dão a novidade como garantida.

Uma outra informação de extrema relevância refere-se a uma das câmaras. Numa das imagens pode ler-se que este será o primeiro smartphone dobrável com câmara debaixo do ecrã!

It’s the first foldable with Under Display Camera

Assim, deverá ser também o primeiro smartphone Samsung com tal especificação, a não ser que haja uma surpresa a ser preparada para os próximos meses. Já o módulo das câmaras traseiras aparece com um design mais simples que o modelo anterior e com três câmaras.

E as novidades do Z Flip3?

Ao invés do módulo de câmaras na horizontal, as duas câmaras deste Z Flip3 surgem nas imagens agora reveladas na vertical, numa zona destacada que, na verdade é um segundo ecrã, capaz de receber notificações e, provavelmente, espelhar o ecrã. Além disso, veem-se linhas mais retas.

São mostradas ainda quatro cores, um branco, um cinza, um verde e um azul, ainda que as cores não seja muito fiáveis dada a qualidade das imagens. Sabe-se ainda que este modelo será revestido a vidro com proteção Gorilla Glass Victus.

Nas próximas semanas deverão surgir mais notícias em torno destes dois modelos que serão mais um marco para o segmento dos smartphones dobéveis.

