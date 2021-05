Os smartphones Android mais potentes? A lista de abril já é conhecida

Com um mercado tão rico em propostas, pode ser complicado escolher o melhor smartphone Android. As configurações de hardware não variam num conjunto bem definido de especificações, mas a verdade é que o desempenho é bem diferente.

Para ajudar os utilizadores a escolher o melhor smartphone, a Antutu tem disponível a sua app e todos os resultados dos testes que forem sendo realizados. Agora, e como é normal, surge a avaliação referente a abril.

Como acontece todos os meses, a Antutu veio agora revelar os smartphones mais potentes do mercado. Esta tabela resulta da recolha de pontuações e testes realizados ao longo do mês passado. Assim, surge a informação organizada e estruturada.

Os mais poretentes smartphones Android

Na tabela dos smartphones mais potentes temos agora no topo o Black Shark 4 Pro na sua muito potente versão com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Esta lista segue com o Oppo Find X3 Pro, com a mesma RAM e o mesmo armazenamento.

A lista segue recheada com smartphones equipados com SoC 888 da Qualcomm. Assim, segue com o Red Magic 6 Pro, o OnePlus 9 Pro, o Lenovo Legion Duel 2 e o Vivo X60 Pro Plus. A fechar o top 10, temos o novo Mi 11 Ultra e o Mi 11.

Gama média avaliada pela Antutu

Na gama média temos também uma luta muito acessa pelos lugares de topo. Aqui temos no topo desta lista o Redmi 10X 5G, que mantém a mesma posição que no mês passado. A lista segue com o iQOO Z3 em segundo e o Huawei Nova 8 Pro em terceiro.

A lista continua dominada pelo SoC Kirin 685 da Huawei, que assume vários lugares no topo. Smartphones como o Honor 30, o Huawei Nova 8, ou o Huawei Nova 7 seguem nas posições seguintes, e com pontuações próximas. A lista termina com o Redmi Note 9 Pro 5G e o Oppo Reno 5 5G.

Este é o cenário no ecossistema Android no mercado da China, onde as marcas locais mais investem. Mostra o que poderá ser a realidade em breve no mercado global, onde estas estão presentes e onde apostam também muito.