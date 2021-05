Galax lança as primeiras RTX 3070 e RTX 3080 com limites às mineração

Nunca o mercado das placas gráficas esteve tão agitado como atualmente se encontra. A Nvidia é, sem dúvida, a grande estrela deste segmento, e não para de enviar para as prateleiras novos produtos. Bem, pelo menos envia a quantidade que a escassez de componentes permite.

Paralelamente à produção de GPUs, fala-se também na mineração de criptomoedas com estes equipamentos. Assim, e como já se previa, a marca Galax lançou agora as primeiras versões personalizadas das gráficas Nvidia GeForce RTX 3070 e RTX 3070, mas com limites à mineração.

A placa gráfica GeForce RTX 3060 foi a primeira a vir com limitação para a extração de moedas digitais. No entanto, esperava-se que a Nvidia lançasse novamente toda a linha RTX 30 já com este bloqueio em todos os modelos. E seria apenas uma questão de tempo até que isso se concretizasse.

Galax lança as primeiras RTX 3070 e RTX 3080 com limites à mineração

A empresa Galax lançou recentemente as suas versões personalizadas das gráficas GeForce RTX 3070 e RTX 3080. Mas estes modelos já trazem limites à mineração de criptomoedas, através da variante LHR.

Os modelos designam-se Galax RTX 3080 Black General [FG] e Galax RTX 3070 Black General [FG] e são semelhantes aos modelos originais. No entanto contam com uma nova versão dos seus chips GA102 e GA104 que, por sua vez, limitam a taxa de hash.

Segundo a Nvidia, os novos modelos seriam identificados com a sigla LHR que significaria Lite Hash Rate. Mas a Galax afirma que esta sigla quer dizer, na verdade, Lower Hash Rate, ou seja, baixa taxa de hash. O site VideoCardz é da opinião de que a Galax não quer que os consumidores percebam as diferenças entre os modelos originais e as versões LHR. Contudo, e como vemos pelas imagens, estas GPUs contam com a sigla FG, a qual ainda não foi explicado o seu significado.

Também podemos confirmar que a sigla LHR consta na designação do modelo dos chips.

Há ainda a informação de que a gráfica RTX 3070 LHR terá uma taxa de hash estimada de 25 MH/s, enquanto que a RTX 3080 LHR conseguirá 43 MH/s.

Leia também: