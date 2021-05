Trombia Free: O robô autónomo que limpa as ruas

O mundo está a preparar-se para avançar para uma nova era. O 5G vai ajudar neste salto tecnológico e não será propriamente através do smartphone. Também no segmento dos veículos existirão muitas mudanças, em especial ao nível dos veículos autónomos (que necessitarão das redes 5G).

Relativamente a carros autónomos hoje vamos conhecer o Trombia Free, um robô que limpa as ruas da cidade em Helsínquia.

As cidades caminham para o que chamamos de “smartcities”. A ideia é transformar as cidades tradicionais em cidades inteligentes, dotando-as de funcionalidades que possam servir os cidadãos.

A mudança deverá acontecer nas mais diversas vertentes, sendo que os serviços deverão ser os primeiros.

Trombia Free usa tecnologia Lidar

Se hoje em dia a limpeza de uma cidade carece de uma enorme logística, provavelmente com o Trombia Free tudo é diferente.

Esta carro autónomo tem 3,52 m de comprimento e 2,3 m de largura e tem a capacidade de limpar sozinho as ruas de uma cidade. Para a condução autónoma usa tecnologia ótica de deteção remota (Lidar) entre outras tecnologias.

Segundo as informações, este veículo pode operar de noite ou de dia, independentemente do estado meteorológico.

Veja este veículo em ação…

Segundo é revelado no site NewAtlas, este veículo pode atingir os 10 km/h, apesar de funcionar normalmente entre os 2km/h a 6km/h. Todas as tecnologias de varredura e sucção deste veículo foram automatizadas. De acordo com as informações da empresa, o robô usa menos de 15% da energia que é necessária com as tecnologias atuais.