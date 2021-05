O Flash morreu no final do ano passado. Esta é uma certeza e já está bem visível em muitos PC espalhados pelo planeta, mas ainda não de forma totalmente global. Várias medidas estão em curso, mas aparentemente sem um sucesso grande.

A Microsoft está envolvida neste processo e agora revelou mais um passo importante neste processo. Até julho o Windows 10 vai ficar completamente limpo do Flash, com várias ações que vão remover de vez esta tecnologia já obsoleta.

A data de 31 de dezembro marcou o final do Flash pela Adobe. Desse dia em diante esta proposta deixou de ser suportada, cm todos os problemas que podem advir desta situação. Sem atualizações e novas versões, ficou exposto a todos os problemas que pudessem surgir

Para ajudar este processo, a Microsoft lançou em fevereiro uma atualização do Windows 10, ainda que opcional e facultativa. Esta permite remover o Flash, tratado do assunto de forma imediata. No entanto, nem todos aderiram a esta proposta e tudo ficou na mesma.

Tudo vai mudar em breve, segundo o que a Microsoft anunciou e planeou para os próximos meses. Para além desta atualização que vai continuando a ser proposta aos utilizadores, várias ações vão ser aplicadas com as próximas atualizações do Windows 10.

A primeira delas chegará já com a próxima grande atualização do Windows 10. Esta removerá o Flash em todos os PCs em que for instalada. Além disso, e para as versões anteriores, este processo de remoção vai ser incluído em atualizações obrigatórias e de segurança.

Mas a Microsoft quer ir ainda mais longe com este processo de remoção do Flash nos seus sistemas. Para além do Windows 10, a gigante do software vai aplicar também processos no Windows 8, no Windows Embedded 8 Standard e no Windows Server 2012.

Espera-se que esta solução seja suficiente para eliminar de vez o Flash de todos os sistemas da Microsoft. Este processo é essencial e garantirá uma segurança extra para os utilizadores do Windows 10, que assim se livram de uma fonte de problemas.