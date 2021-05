Os serviços de mensagens como o WhatsApp ganharam uma importância muito grande nos últimos meses. Foi a forma encontrada por muitos para que mantivessem a proximidade nos tempos de pandemia, sem se isolarem e perderem o contacto.

Esses mesmos serviços procuram reforçar a sua oferta, com outras possibilidades. A mais interessante e mais procurada é o pagamento e a transferência de dinheiro. Essa capacidade parece ter chegado agora ao Brasil com o WhatsApp, com uma vantagem muito interessante.

Há muito tempo que o Facebook quer implementar nos seus serviços a capacidade de pagar e transferir dinheiro entre os utilizadores. A maior rede social da Internet tem testado esta capacidade de forma aleatória e alguns mercados.

Para alargar esta presença, o WhatsApp trouxe agora para o Brasil a capacidade de pagar e transferir dinheiro. Este realiza-se dentro da app, de forma simples e direta, como seria esperado, para facilitar a utilização por todos.

Este parece ser um lançamento que está a ser feito de forma gradual e para todos os utilizadores. O Facebook quer assim que esta capacidade seja testada e sem causa problemas, podendo facilmente reverter o processo em caso de problemas.

Uma funcionalidade única deste anúncio do WhatsApp prende-se com as comissões que o Facebook poderia cobrar. A opção foi garantir que todo o valor transferido é entregue ao destinatário, sem serem cobradas comissões pelas entidades envolvidas neste processo.

Para além deste ponto, o WhatsApp quis garantir outro elemento essencial para este tipo de processos. Tornou os pagamentos e as transferências completamente seguras, para assim proteger os utilizadores e os valores transacionados.

Sendo completamente integrado na app, tudo se torna mais simples nas transferências dentro do WhatsApp. Espera-se que este sistema cresça e que seja alargado a outros países nos próximos meses. Tudo depende do Facebook e da boa adesão que este venha a ter no futuro próximo.