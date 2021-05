Criptomoeda Chia surge no CoinMarketCap por cerca de 850 dólares

Apesar da Bitcoin e da Ethereum serem as moedas digitais mais populares, recentemente a criptomoeda Chia conquistou a atenção de todos os adeptos da mineração.

De acordo com as mais recentes informações, a Chia já aparece listada no CoinMarketCap com um valor a rondar os 850 dólares.

Chia é a moeda do fundador do BitTorrent que se caracteriza como sendo a mais ecológica. Esta criptomoeda pode ser minerada ou, melhor dizendo, cultivada através de discos HDD e SSD, os quais contribuem assim para um menor consumo energético.

Se inicialmente esta moeda era popular sobretudo na China, agora já se tornou conhecida um pouco por todo o mundo.

Chia já está listada no CoinMarketCap por 850 dólares

A criptomoeda Chia já se encontra no CoinMarketCap, uma das principais plataformas para monitorizar os valores e capitalização de praticamente todas as criptomoedas.

Desta forma, com o nome de Chia Network (XCH), ficamos a conhecer que o valor desta moeda digital ronda os 850 dólares (~704 euros). No momento em que escrevo este artigo, a Chia vale exatos 862,71 dólares, cerca de 715 euros, à taxa de câmbio atual.

Contudo, durante o dia de ontem, a criptomoeda conseguiu chegar aos 1.943,51 dólares, ou seja, mais de 1.600 euros. Já o volume de negócios nas últimas 24 horas é de quase 12 milhões e meios de dólares, perto de 10 milhões de euros.

Tal como já referimos, Chia é minerada/cultivada através de discos SSD e HDD. Como consequência, o valor desses equipamentos já aumentou para o triplo. No entanto, recentemente, a fabricante Galax alertou que vai invalidar a garantia dos seus SSDs caso estes sejam utilizados para minerar Chia.

As informações mais recentes mostram ainda que a moeda digital conta já com uma pegada de 1.14 Exabytes de armazenamento.

Segundo os dados, atualmente cada ‘lote’ para minerar, ou cultivar, a criptomoeda Chia requer cerca de 356,6 GB de espaço de armazenamento e 4 GB de RAM. Ou seja, caso pretenda armazenar 100 lotes, o utilizador precisa, idealmente, de um sistema com 35 TB de espaço e 400 GB de RAM, o que acarretaria custos demasiado elevados, pelo que não é prática habitual.