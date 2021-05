Dica: Farto do Google Maps no Android Auto? Experimente estas 3 opções

A Google tem estado a mudar muito o Android Auto, com novidades constantes e com melhorias que há muito eram pedidas. Agora que está disponível em Portugal, é hora de o explorar ainda mais e retirar dele todas as vantagens disponíveis.

Uma das bases desta proposta da Google para o carro é o Google Maps, que todos conhecem já há muitos anos. Como nem todos gostam desta oferta, hoje apresentamos três alternativas que pode usar para se orientar no Android Auto.

Uma das grandes mudanças recentes do Android Auto foi a sua abertura para outras apps de mapas. Esta nova abordagem permite que existam mais alternativas ao Google Maps, tal como já acontece no smartphone e no próprio Android.

Waze

A primeira proposta está já há alguns anos no Android Auto. Falamos do muito conhecido Waze, que foi comprado pela Google e que é uma das grandes alternativas a qualquer proposta de serviço de mapas.

Focado na comunidade, usa a informação partilhada para gerar informação de trânsito e de problemas. No caso do Android Auto, o Waze consegue dar aos utilizadores toda a experiência de utilização que estes têm no smartphone.

Homepage: Waze

Preço: Gratuito

Sygic GPS Navigation

A segunda proposta é o Sygic GPS Navigation, que chegou recentemente ao Android Auto. Esta foi uma das primeiras propostas a surgir na proposta da Google e a conseguir conquistar uma posição de destaque.

O Sygic GPS Navigation consegue dar uma experiência importante ao dispensar a ligação à Internet. Funciona de modo offline e assim garante que os mapas estão constantemente atualizados. A isto soma-se uma interface simples de usar, o que é importante ao ser usado a conduzir.

Homepage: Sygic

Preço: Gratuito

TomTom AmiGO

A última proposta disponível neste universo é a proposta da TomTom. Este foca-se também numa comunidade que alimenta toda a informação em tempo real, com alertas e perigos que forem surgindo ao longo da viagem.

Algo que os criadores do TomTom Amigo reforçam é que este é completamente gratuito e livre de publicidade. Há ainda um foco grande na interface que é de simples utilização e muito lógica, sem complicar nada para o utilizador.

Homepage: TomTom

Preço: Gratuito

Qualquer uma destas alternativas podem ser instaladas já no Android para usar depois no carro. O Android Auto está já disponível em Portugal e, por isso, pode e deve ser utilizado em todo o seu potencial, para ajudar os utilizadores.