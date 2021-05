TeamGroup lança um SSD com maior durabilidade para minerar Chia

Apesar de recente, a criptomoeda Chia já não é um nom desconhecido para os leitores. A moeda digital é minerada por discos SSD e HDD, tornando-a assim ecológica. Tal como era de prever, a Chia abre agora a oportunidade a novos produtos e negócios.

Neste sentido, a empresa TeamGroup lançou agora um disco SSD com uma maior durabilidade, com o objetivo de minerar esta criptomoeda com mais qualidade.

Tal como já aqui referimos, Chia é uma criptomoeda recente que está, de certa forma, a revolucionar aquilo que entendemos como mineração de moedas digitais.

Esta moeda pode ser minerada/cultivada através de discos SSD e HDD, os quais consomem menos energia do que a tradicional mineração através de placas gráficas. Portanto, trata-se para já ainda de um nicho de mercado, mas a tendência é que esta criptomoeda cresça dia após dia. E o mercado já se está a preparar para isso mesmo.

TeamGrpup lança SSD com maior durabilidade para minerar Chia

A empresa TeamGroup acaba de lançar um novo SSD T-Create Expert. Este disco traz uma maior durabilidade, de forma a ser mais adequado à mineração/cultivo da criptomoeda Chia.

O SSD utiliza um padrão PCIe 3.0×4 e contará com um modelo de 1 TB com 6.000 TBW (TeraByte Written) e um modelo de 2 TB com 12.000 TBW. Este último é um disco 120 vezes superior à média existente no mercado para clientes domésticos.

Um SSD tradicional, como por exemplo o TeamGroup L5 LITE, traz uma durabilidade de 100 TBW. Já nos modelos de 2 TB, esse valor pode atingir os 300 TBW.

Para quem não sabe, o TBW indica a quantidade de dados que um SSD pode gravar ao longo da sua vida útil. Ou seja, um disco com 100 TBW pode gravar 50 GB/dia durante 5 anos. Já o T-Create Expert, pode assim gravar 50 GB/dia durante 600 anos ou 6 TB/dia durante 5 anos.

O disco traz uma velocidade de leitura de até 3.400 MB/s e de escrita de até 3.000 MB/s. Conta com até 180.000 IOPS (Input/Output Operations Per Second) de leitura e 140.000 IOPS de escrita.

Segundo o site Tom’s Hardware, este disco poderá demorar cerca de 12 horas até completar uma operação da criptomoeda Chia.

Para já, a TeamGroup ainda não revelou o preço deste novo SSD.