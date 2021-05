O Windows 10 tem muitas ferramentas para ajudar o utilizador a explorar ao máximo este sistema da Microsoft. Estas adaptam-se ao que estes necessitam e que usam de forma constante, agilizando o que estes realizam de forma constante.

Algo que pode agora realizar é a correção do texto que é escrito, independentemente da app que é usada. Se para muitos é benéfica, para outros acaba por atrapalhar e ser prejudicial. Hoje explicamos que como podem desativar esta funcionalidade.

Uma ajuda essencial do Windows 10

Uma das ajudas que o Windows 10 dá aos utilizadores está focada no apoio à escrita, quer seja com teclados mecânicos como virtuais. Corrige texto, apresenta propostas de palavras e até tenta adivinhar o que vai ser escrito à frente.

Quando ativados, estes apoios são muito positivos e ajudam os utilizadores nos momentos mais complicados. Naturalmente que nem todos querem ter essas capacidades presentes, sendo muito simples de desativar e de assim fazer desaparecer.

Desligar a correção de texto

Tudo começa por chamar as Definições do Windows 10, da forma conhecida e através do Menu Iniciar. Aqui dentro, da lista longa de opções que estão presentes, deve escolher a opção Dispositivos, situada no topo das ofertas presentes.

Na nova interface, devem escolher um dos separadores presentes. Falamos do chamado Escrita, e que abrirá o acesso às opções associadas ao que acontecerá durante a utilização do teclado, organizado por diferentes áreas.

Uma poção só para os teclados

Só precisa de aceder à área do teclado físico e depois procuram a segunda opção presente. Chama-se “Corrigir automaticamente erros ortográficos que escrevo” e faz apenas o que está descrito. Só precisa mesmo de o desativar.

Desse momento em diante, o Windows 10 vai deixar de corrigir tudo o que é escrito pelo utilizador. Mesmo com erros, fica mais simples tratar o que é escrito, sendo realmente o que o utilizador quer colocar nos textos que produz. Tal como esta, existem muitas outras opções que podem ser exploradas nesta área.