As novidades associadas ao Cartão de Cidadão têm sido muitas nos últimos tempos. A pandemia veio acelerar os processos e a verdade é que começa a ficar tudo mais simples e rápido.

Hoje a secretária de Estado da Justiça revelou que vai ser possível renovar o cartão de cidadão sem sair de casa. Saiba como funciona.

Uma das últimas novidades no que diz respeito ao Cartão de Cidadão (CC) tem a ver com as entregas do mesmo em casa dos portugueses. O Cartão de Cidadão é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.

A entrega do CC passa a ser feita em casa. Segundo informação, o CC é enviado para a morada dos portugueses por correio registado. O IRN irá selecionar para envio postal os cartões de Cidadão dos titulares com 18 anos ou mais e com os contactos atualizados no sistema.

Renovação do Cartão de Cidadão feita com uma referência multibanco

Em declarações à SIC Notícias, a secretária de Estado da Justiça Anabela Pedroso, referiu que “Portugueses com mais de 25 anos vão receber uma carta PIN que apresenta como novidade uma referência multibanco”.

Ao efetuar o pagamento (que pode ser feita no multibanco ou através de home banking), fica automaticamente feita a renovação do cartão. De salientar, no entanto, que ao fazer o pagamento para a renovação a pessoa está a concordar que não vai alterar qualquer tipo de dados do cartão (morada, nome, etc). Feito este processo, a pessoa também confirma que vai receber o CC na sua casa.

Leia também…