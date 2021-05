Huawei Watch Fit Elegant e Huawei Band 6 já estão disponíveis em Portugal

A aposta da Huawei no segmento de wearables de pulso tem vindo a crescer e hoje a oferta disponível adapta-se aos mais diferentes utilizadores. O destaque destes produtos está associada essencialmente à bateria e ao desenvolvimento contínuo de tecnologias de monitorização de desporto e saúde.

O mês de maio fica marcado pela chegada de mais dois dispositivos ao mercado nacional. Falamos do Huawei Watch Fit Elegant, um dos relógios inteligentes de maior sucesso da Huawei, e da Huawei Band 6, a primeira pulseira inteligente com ecrã FullView AMOLED.

Huawei Watch Fit Elegant

Depois do lançamento em 2020 do primeiro modelo do Huawei Watch Fit, a marca anuncia a chegada da nova edição Elegant, com uma nova cor branca.

A nova edição Elegant apresenta um corpo de relógio em aço inoxidável com uma superfície de vidro polido. A sua pulseira ergonómica garante um maior conforto e foi concebida para ter ainda mais durabilidade. Graças à sua construção extremamente compacta, o Huawei Watch Fit Elegant é leve e confortável, permitindo que os utilizadores se possam envolver nas suas atividades físicas com maior naturalidade.

No campo da monitorização, o Huawei Watch Fit Elegant apresenta uma novidade, oferecendo uma monitorização contínua de SpO2 durante todo o dia, o que permite aos utilizadores estar a par da sua saúde 24/7 e assim poder fazer uma melhor gestão do seu esforço. Além da monitorização da saturação de oxigénio no sangue, este Huawei Watch Fit oferece ainda monitorização do controlo do ritmo cardíaco e do sono através da tecnologia TruSeen™4.0 e TruSleep™ 2.0, algo que já podíamos encontrar no seu antecessor.

Um relógio que também é personal trainer

Com 96 modos de treino, também disponíveis nos restantes wearables de pulso da Huawei, o Watch Fit Elegant incorpora 12 aulas interativas de fitness, desenvolvidas para responder às preocupações mais comuns na hora de treinar e exclusivas desta família Watch Fit.

Nestes cursos interativos, o utilizador vai encontrar programas rápidos que podem variar entre os 6 e os 18 minutos, cada um com o seu objetivo, desde queimar gorduras ou reforço cardiorespiratório, a exercícios mais localizados, como tonificação abdominal ou de perna e glúteo ou até mesmo pequenos momentos para aliviar a tensão nos ombros e pescoço, que podem ajudar a melhorar a sua postura durante o dia de trabalho.

Qualquer que seja a opção, os utilizadores terão sempre um PT só para si, no seu pulso, com pequenas demonstrações de como deve ser feito cada exercício.

O Huawei Watch Fit Elegant inclui ainda 13 cursos de corrida guiados para todo o tipo de desportistas. Enquanto corre, o relógio separa as instruções de corrida e analisa o seu contador de passos com a ajuda de GPS incorporado e múltiplos sensores. A tecnologia inteligente da Huawei garante que os utilizadores recebem orientação de corrida em tempo real e conselhos de treino para aumentar a sua eficiência e evitar a possibilidade de lesões.

Autonomia e disponibilidade

Além de todas as características novas e inteligentes, o Huawei Watch Fit Elegant continua a oferecer até 10 dias de duração da bateria, mesmo com a monitorização do ritmo cardíaco e do sono ligados. Este dispositivo incorpora ainda a tecnologia de carregamento rápido da Huawei, ou seja, um carregamento de cinco minutos garante que a bateria do relógio dure o dia inteiro.

Em suma, este novo Watch Fit da Huawei apresenta uma experiência melhorada através do seu design, materiais e funcionalidades. Para os utilizadores que requerem uma gestão ativa da saúde e monitorização científica de um relógio inteligente com design premium, o Huawei Watch Fit Elegant é a opção perfeita.

Este novo modelo pode ser encontrado nas cores preto e branco, por 129,99 €.

Huawei Band 6: a primeira pulseira inteligente com um ecrã FullView

A Huawei anunciou também a chegada da nova Huawei Band 6, a primeira banda inteligente do mercado a incluir um ecrã FullView AMOLED de 1,47 polegadas com uma relação ecrã-corpo de 64%, que garante aos utilizadores o acesso a mais informação, num design ainda mais elegante. Além disso, a Huawei Band 6 herda a autonomia de duas semanas da bateria característica dos produtos wearables da marca.

O conforto e a monitorização precisa da saúde são duas das principais funcionalidades que se espera encontrar numa banda inteligente. Com isto em mente, a Huawei Band 6 adota requisitos elevados no design, materiais e várias tecnologias de monitorização.

A Huawei Band 6 é a primeira banda inteligente da marca que disponibiliza a monitorização de oxigénio no sangue (SpO2) durante todo o dia, que se junta a outros parâmetros de saúde que já eram medidos ao longo do dia em bandas anteriores como a frequência cardíaca, sono, stress e calendário do ciclo menstrual.

E nos treinos?

Para os amantes de fitness, a nova Band 6 da Huawei, suporta os, já habituais, 96 modos de treino, de entre os quais podemos encontrar 11 modos de treino profissionais, tais como, corridas interiores e exteriores, ciclismo e, o novo, salto à corda, e ainda 85 modos customizados, incluindo fitness, jogos de bola e estilos de dança.

A Huawei Band 6 adota o algoritmo de exercício profissional Huawei TruSportTM desenvolvido pela Huawei para analisar, profundamente, as capacidades de exercício dos utilizadores com base em parâmetros multidimensionais, como dados de variabilidade da frequência cardíaca e dados de exercício, fornecendo-lhes avaliação científica e sugestões sobre as suas capacidades de exercício, bem como o tempo necessário de recuperação.

A Huawei Band 6 não só está a liderar e a revolucionar a forma convencional de uma pulseira inteligente de fitness, como também é o wearable de pulso, de entrada de gama, mais versátil no mercado. Com a sua inspiração “Go Bigger for Better”, a Huawei Band 6 foi concebida para criar uma experiência inteligente de gestão de saúde 24/7, ajudando os utilizadores a estabelecer novas formas de viverem um estilo de vida saudável e ativo.

Disponível nas cores preto, rosa, verde/azul e laranja (exclusivo online), pode ser encontrada por 69,99 €.