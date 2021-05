Perseverance capta o som do 4.º voo do helicóptero Ingenuity em Marte

A NASA continua a surpreender-nos com pequenos factos que são grandes feitos à escala do universo. A agência espacial norte-americana revelou o som captado pelo rover Perseverance quando o helicóptero Ingenuity levantou voo na rarefeita atmosfera de Marte. A NASA divulgou, nesta sexta-feira, novas imagens gravadas pelo robô enquanto o pequeno drone fazia o seu quarto voo.

Os responsáveis pela missão referem que esta gravação será uma mina de ouro para compreensão da atmosfera marciana.

Perseverance grava o som do helicóptero Ingenuity em Marte

O vídeo de quase três minutos começa com o som do vento a soprar na cratera de Jezero que é captado pelo microfone da SuperCam, do Perseverance. O helicóptero descola e ouve-se claramente o som das hélices a cortar a atmosfera de Marte com as pás a girar a cerca de 2.500 rpm. Vê-se o Ingenuity a levantar e mantém-se a cerca de 82 metros de distância do rover.

Cientistas da NASA processaram o áudio para tornar o som do helicóptero mais fácil de se ouvir.

Tivemos a sorte de registar o helicóptero a uma distância tão grande. Esta gravação será uma mina de ouro para a nossa compreensão da atmosfera marciana.

Referiu David Mimoun, responsável pelas operações com o microfone da SuperCam Mars.

A NASA já tem mais voos programados para o helicóptero Ingenuity. Este voa cada vez com mais distância do solo e as ambições aumentam para que as imagens sejam captadas do céu de Marte, mas próximas do solo.

Esta é a primeira vez que uma nave espacial grava o áudio de outra na superfície de um mundo alienígena.

