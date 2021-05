Indie português The Tip Studios apresenta The Underside

O The Tip Studios, que se trata de uma equipa de jovens desenvolvedores portugueses, apresentou recentemente The Underside, o seu primeiro projeto comercial.

Trata-se de um jogo sobre os mais perturbadores medos do nosso imaginário. Venham ver…

The Underside é um roguelike 3D de perspetiva isométrica e de ação frenética em que o jogador tem de explorar e combater os habitantes dos cantos do imaginário em masmorras procedimentais com vários desafios, personagens, bosses e momentos especiais.

Momentos estes fazem a narrativa progredir de uma forma gradual que se estende ao longo de toda a duração do jogo.

O jogo passa-se num mundo como o nosso. Mas vemos uma faceta que nunca nos foi exposta. A vida como a conhecemos é protegida por um negócio de família que impede os pesadelos de crianças de se tornarem realidade. Devido à sua lucidez, ninguém está a salvo da sua imaginação Lucy, a próxima na linhagem, toma o papel do seu pai, mas nunca estaria à espera do que veio a encontrar na dimensão dos sonhos.

Criaturas que só o imaginário de uma criança era capaz de conceber. E outras surpresas. Lucy terá de fazer tudo para não as deixar tornar reais.

Contratos

O jogo assenta parte da sua jogabilidade na existência de Contratos. Tratam-se do equivalente ao quadro de Missões (Notice Board) que The Witcher apresenta nas aldeias com as missões disponíveis, por exemplo. Uma criança que pretenda a ajuda de Lucy contra o seu monstro, coloca o seu contrato disponível para o jogador o aceitar.

Cada contrato, quando selecionado, corresponde a um nível ou masmorra que pertencem a uma Run/Playthroough. Uma Run é composta por 3 contratos distintos o que significa combates com 3 bosses (1 por contrato) e um boss final

Principais características de The Underside

Combate técnico

Frenético com base em 2 ações principais, corpo-a-corpo e longo alcance, o combate visa ser dinâmico de forma a fornecer cenários de combate interessante com diversas mecânicas para derrotar os oponentes. A customização do jogador aumenta as dinâmicas possíveis e deixa a criatividade do jogador brilhar

Customização

A panóplia de escolhas de customização muda como o jogador aborda diferentes cenários de combate e também como o âmago do jogo. As escolhas englobam uma árvore de proficiências para melhorar as capacidades do jogador e as regras da geração das masmorras/dungeons, o jogador decide o que está a acontecer e como é que joga.

Superação

A essência de um roguelike e da narrativa que criamos é baseada na superação de adversidades e tudo no jogo liga-se a este conceito.

Exploração

A mente e a imaginação da humanidade é misteriosa e diversa e, com a exploração das masmorras queremos trazer ao de cima este mistério tanto na narrativa/universo de jogo e visualmente. Explora masmorras procedimentalmente geradas pela ordem que quiser, influenciando que inimigos e recompensas aparecem em cada tentativa

A Equipa

Fundador e Designer de Jogos/Programador: Miguel Fernández

Artista 3D/2D: Tomás Franco

Designer de Som/Compositor: João Rebelo

Programador/Artista Técnico: Rodrigo Pinheiro

Podem conhecer mais sobre The Underside, aqui que a equipa prevê estar pronto por alturas do Verão.