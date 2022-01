E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos da chegada do novo Redmi Note 11, dos novos dobráveis da Huawei, conhecemos mais detalhes acerca do Pixel Notepad, e muito mais.

Há muito que se fala que a Google estará a preparar um smartwatch para mostrar ao mercado. Identificado como Pixel Watch, este deverá ser a proposta da marca e que mostrará o que esta espera que os fabricantes produzam.

Revelado como estando a chegar por diversas vezes, a verdade é que nunca se materializou. Agora, e segundo mais uma fuga de informação, o Pixel Watch terá finalmente uma data para apresentação. Esta está para muito breve, com todas as novidades.

Os carros elétricos estão a conquistar cada vez mais um terreno importante e, aos poucos, concorrem mais diretamente com o mercado dos veículos a motor. A Tesla é o nome que mais se destaca no mercado dos elétricos mas, para isso, tem que contar constantemente com uma forte e coesa rede de parceiros.

Como tal, as mais recentes informações indicam que a Panasonic vai investir 700 milhões de dólares para produzir as novas baterias de iões de lítio para os carros da marca de Elon Musk.

A aposta da Meta no seu metaverso vai obrigar a empresa a repensar e recriar muitas das suas ferramentas e do que oferece aos utilizadores. Este será um desafio que a empresa está a abraçar e que traz agora uma novidade.

Para conseguir criar este seu mundo virtual, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou o AI Research SuperCluster (RSC). Este será supercomputador de ponta dedicado à pesquisa de inteligência artificial (IA) e que será o mais rápido do mundo quando estiver concluído.

Estamos a viver o início de uma nova era de smartphones que se transforma em tablets, dando uma maior produtividade aos utilizadores e uma versatilidade única na execução de algumas tarefas num dispositivo móvel. A Samsung continua a ter as melhores propostas de dobráveis para o mercado global, mas a Google poderá chegar para lutar por esse objetivo.

O novo dobrável da Google tem vindo a ser falado como um possível lançamento para breve e há mais informações, nomeadamente, relativas ao seu preço.

Sob o slogan #RiseToTheChallenge (aceite o desafio, em português) a Xiaomi apresentou hoje os novos smartphones Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 e Note 11S. Estes modelos já haviam sido lançados há uns meses para o mercado chinês, mas foram entretanto ajudados e adaptados ao mercado internacional.

Venha conhecer os novos smartphones e os preços e datas de disponibilidade.

Apesar de estar focada em novas áreas, a Huawei nunca abandonou o mercado dos smartphones, tendo várias novidades já apresentadas. Estas seguem a mesma linha do que a marca nos habituou e foca-se na fotografia e na inovação.

Assim, e para dar continuidade a esta evolução, a Huawei apresentou agora 3 novidades importantes. Falamos do novo P50 Pocket, o P50 e o Watch GT Runner, que a marca vai apostar e ter no mercado já dentro de dias.

Tal como se esperava, e o Pplware até já tinha anunciado, a MIUI 13 foi apresentada no último evento de smartphones que a Xiaomi realizou. Foi na apresentação dos novos Redmi Note 11 que a marca abriu o jogo e revelou a versão global.

Esta chegará em breve e até se conhecem os smartphones que a vão receber muito em breve. Assim, veja na lista abaixo se o seu smartphone Xiaomi vai receber a MIUI 13 e quando esta chegará.

Em 2021 surge a informação de que a Valve, dona da plataforma de jogos Steam, estaria a preparar também a sua própria consola de videojogos. Trata-se de um equipamento portátil e muito poderoso, que poderá fazer frente às consolas mais populares do mercado, em especial à Nintendo Switch.

E depois de muito se especular sobre a chegada desta consola, é agora oficial que a Steam Deck será lançada a 25 de fevereiro e chegará às mãos dos utilizadores já a partir do dia 28 desse mesmo mês.

A MediaTek não é a marca mais popular entre os consumidores, mas ninguém nega que é uma empresa forte, especialmente no segmento dos processadores para dispositivos móveis.

Agora a fabricante taiwanesa apresentou mais um produto de peso. Trata-se do SoC Kompanio 1380 produzido num processo de 6nm e que se destina aos Chromebooks premium.

A SpaceX já anunciou que tem ambiciosos planos para conquistar o espaço. Agora, sabe-se que a empresa de Elon Musk pretende lançar 52 missões durante este ano de 2022.

A questão que se impõe é se irá efetivamente concretizar esse objetivo.

Estamos a poucos dias de conhecer o que a Samsung preparou para os seus clientes nos últimos meses. Os novos smartphones Galaxy S22 são já uma certeza e sabemos também que não vêm sozinho. Há também um novo tablet, com o Galaxy Tab S8.

Já muita informação e muitas imagens promocionais foram reveladas, havendo ainda pouco a descobrir. Agora quase tudo foi revelado, com a chegada dos 2 vídeos oficiais, preparados para promover o Samsung Galaxy S22 e o Galaxy Tab S8.