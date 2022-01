Hidrogénio verde poderá alimentar um terço dos voos, em 2050

Muito se fala acerca das potencialidades do hidrogénio verde enquanto alternativa aos combustíveis utilizados hoje em dia. Agora, um novo estudo revela que, em 2050, um terço dos voos será alimentado com hidrogénio verde.

A indústria continua dividida, mas a verdade é que os estudos que têm vindo a ser feitos resultam a favor deste componente.

O setor da aviação é um dos mais preocupantes relativamente às emissões de dióxido de carbono. Por essa razão, têm surgido sugestões de alternativas que possam apaziguar este problema e promover uma diminuição do impacto ambiental das viagens aéreas.

Embora as baterias ainda não sejam uma opção viável, por sua vez, o hidrogénio parece ser uma das melhores alternativas em cima da mesa. Aliás, de acordo com o International Council on Clean Transportation (ICCT), um terço dos voos, em 2050, será operado com hidrogénio verde.

O ICCT revela que, em 2035, o hidrogénio verde poderá ser o principal combustível para viagens de até 3.400 quilómetros. este valor corresponde a 31%-38% de todos as viagens.

O principal desafiado a ser enfrentado relativamente ao hidrogénio verde é o custo que lhe está associado.

Seria necessário fixar o preço do carbono para tornar o hidrogénio verde competitivo em termos de custos, com um ponto de equilíbrio em relação ao combustível fóssil equivalente em 2050 entre $102 e $277/tonelada de CO2.

Além do custo, esta alternativa enfrentará concorrência - desde combustíveis de aviação sustentável, até combustíveis sintéticos. De acordo com o ICCT, estas poderão representar “uma melhor opção de custo do que o hidrogénio para voos de médio e sobretudo de longo curso”.

Apesar de haver, na indústria da aviação, quem apoie a adoção do hidrogénio verde, como a Airbus, existe também quem ainda esteja cético relativamente à sua implementação em massa, como a Boeing. Esta considera que, embora seja uma boa alternativa como combustível, "requer grandes sistemas de arrefecimento e grandes sistemas de armazenamento”.

