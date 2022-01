Xiaomi Redmi Note 11 – Conheça os novos smartphones

Sob o slogan #RiseToTheChallenge (aceite o desafio, em português) a Xiaomi apresentou hoje os novos smartphones Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 e Note 11S. Estes modelos já haviam sido lançados há uns meses para o mercado chinês, mas foram entretanto ajudados e adaptados ao mercado internacional.

Venha conhecer os novos smartphones e os preços e datas de disponibilidade.

A linha Redmi Note tem-se revelado um verdadeiro sucesso em todo o mundo e a versão 11 está finalmente pronta a chegar ao nosso mercado. Para a China foram lançados três modelos, mas para o mercado internacional serão 4, ao invés dos 2 que se esperava.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Pro 5G

Os novos smartphones são apresentados com um design semelhante, fino e leve, com sensor de impressões digitais na lateral, um módulo de câmara destacado na traseira e linhas simples e retas. Vêm disponíveis nas cores azul, cinza, branco e azul claro.

O módulo principal da câmara traseira tem, nos dois modelos, uma câmara principal de 108 MP. O modelo Pro tem depois uma câmara ultra grande angular de 8 MP e 118º, uma macro de 2 MP e outra de profundidade.

O Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G é em tudo semelhante, no entanto, não vem com câmara de profundidade. Destacam-se as opções de vídeo avançadas, o modo noturno melhorado bem como o modo retrato.

O ecrã AMOLED

Ao contrário da versão chinesa, estes dois modelos internacionais surgem com ecrã com tecnologia AMOLED. Oferecem um brilho máximo de 120 nits e uma taxa de atualização de 120 Hz, sendo que em modo de jogo a taxa de resposta ao toque pode ir aos 360Hz.

Em ambos os caos falamos em ecrãs de 6,67" com proteção Gorilla Glass 5.

Processador da Qualcomm

Um dos receios dos consumidores estava relacionado com o processador, considerando que esta linha saiu na China com SoCs da MediaTek. No entanto, ciente das preferências do mercado ocidental, a Xiaomi equipou um destes modelos com Snapdragon.

O Note 11 Pro 5G vem com um Snapdragon 695, no entanto, a versão 11 Pro tem um MediaTek Helio G96.

Há que referir que têm 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão até 1TB, por cartão microSD.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 67W e contam com um sistema de arrefecimento avançado LiquidCool.

Xiaomi Redmi Note 11 e Redmi Note 11S

Além das versões Pro, a Xiaomi apresentou ainda os modelos Redmi Note 11 e 11S, duas opções mais modestas. Estes smartphones t~em ecrã de 6,43", mas os pormenores de design são partilhados com a linha Pro, incluindo as cores disponíveis.

Os ecrãs são AMOLED, com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 90Hz, com proteção Gorilla Glass.

O Redmi Note 11S tem a mesma câmara que os modelos Pro, mas o Redmi Note 11 vem com uma câmara de 50MP.

Relativamente aos processadores, os smartphones Redmi Note 11 serão lançados com Snapdragon 680. O 11S terá um MediaTek Helio G96. As baterias são de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W.

Preço e disponibilidade

Os preços dos smartphones foram apresentados oficialmente em dólares, para já. Aguardamos a informação em euros para atualização do artigo.

Estes modelos ficarão disponíveis para venda ainda hoje e começam nos 179 dólares, com o Redmi Note 11. O 11S inicial nos 249 dólares, o 11 Pro nos 299 dólares e o 11 Pro 5G nos 329 dólares.

Todos eles trarão a MIUI 13 já disponível, com todas as novidades e vantagens em termos de desempenho que já aqui falámos inúmeras vezes.