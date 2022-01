A Apple e a Google foram-se em criar soluções para trazer o iOS e o Android para os automóveis com o CarPlay e o Android Auto. Estas soluções são importantes para quem usa de forma diária o smartphone para se orientar e para ouvir música no carro.

Os problemas têm estado muito focados na solução da Google, mas agora parece que terá mudado de lado. As queixas aumentam e dão como certo um problema com o CarPlay, desde que o iOS 12.5.1 foi disponibilizado.

O CarPlay integra o iPhone e o iOS nos automóveis, transpondo uma interface simplificada para os sistemas de entretenimento disponíveis. Esta solução da Apple tem evoluído e usa as apps desta empresa para dar aos utilizadores acesso direto e facilitado.

Esta proposta está agora a apresentar problemas, com os relatos a serem apresentados nos fóruns da Apple. O que é descrito revela que o CarPlay da Apple deixou de apresentar imagem e deixa de poder ser usado no sistema dos automóveis.

Um padrão que é revelado em todas as queixas é a presença do 15.2.1 no iPhone. Desde que esta versão foi instalada os problemas começaram a surgir e os utilizadores deixaram de poder usar o CarPlay nos seus automóveis.

Os utilizadores revelaram que tentaram todas as soluções normais e esperadas, como remover o iPhone, reiniciar e até fazer o reset do smartphone. Estas não funcionaram na maioria dos utilizadores e não é considerada uma solução para o problema.

A Apple deverá estar já a par do problema, estando a tentar resolver esta questão. Espera-se que a gigante de Cupertino lance em breve uma nova atualização para o iPhone, onde vai incorporar a correção para este problema.

Este não era um problema esperado, até porque o iOS 12.5.1 focou-se em corrigir alguns problemas que o CarPlay da Apple tinha vindo a acumular ao longo dos últimos meses. Com esta atualização acabou por criar novas situações que não eram esperadas.