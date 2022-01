Sugestão: Aspiradores verticais a bateria Jimmy

O conceito de aspirador vertical esteve, por muitos anos adormecido, a verdade é que até há bem pouco tempo eram equipamentos pesados com fios e pouco versáteis. Mas hoje em dia existe uma enorme variedade de marcas e modelos, com inúmeros acessórios que fazem com que um único equipamento seja capaz de manter toda a casa limpa e livre de pó.

Se está a precisar de investir num novo aspirador, hoje deixamos algumas sugestões da marca Jimmy, que pertence ao ecossistema Xiaomi.

Aspirador vertical Jimmy H8 Pro (oferta Elephone Elepods S)

O modelo H8 Pro tem um poder de sucção de 25000Pa e 160AW. Em termos de autonomia, no máximo permite aspirar durante 70 minutos, no modo eco e sem escova elétrica.

Além do modo Eco, Turbo e Max, tem um modo Auto que se ajusta durante o processo de aspiração o que poderá ser mais eficiente.

Apesar de ter uma bateria com mais capacidade, o aspirador não altera o seu peso, face ao modelo anterior, o que é uma vantagem. Além disso, inclui mais acessórios, nomeadamente o tubo maleável que ajuda muito a limpar superfícies ou mesmo os cantos mais escondidos.

O aspirador vertical Jimmy H8 Pro está disponível por cerca de 205€, utilizando o código de desconto JIMMYH8PR. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu. Com esta compra ainda recebe como oferta uns earbuds Elephone Elepods S.

O aspirador vertical Jimmy H9 Pro é um dos mais potentes e eficientes aspiradores da gama de produtos da empresa. Tem um poder de sucção de 2500Pa e 200AW. Também este oferece os mesmos modos de aspiração.

A bateria é de 3000 mAh e oferece uma autonomia de até 70 minutos. Com a opção de escova elétrica e no modo turbo são prometidos 25 minutos de autonomia.

O depósito de lixo é ligeiramente maior que os anteriores com 0,6l. E porque o peso é muito importante, a zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,9 kg, com a escova principal e o tubo vai até aos 3,12 kg.

Em termos de acessórios, o Jimmy H9 Pro já oferece um tubo metálico dobrável, uma base de arrumação e os restantes acessórios para uma aspiração eficiente e direcionada a cada superfície.

O aspirador Jimmy H9 Pro, o topo de gama da marca, está disponível por 359,99€, com o código de desconto JMH9PRO. O envio é feito a partir da Europa, rápido e sem custos adicionais na entrega.

Poderá ler a análise completa aos aspiradores verticais Jimmy H8 Pro e Jimmy H9 Pro:

Jimmy JV65 Plus

O modelo Jimmy JV65 Plus tem um design diferente dos anteriores, mas também oferece uma autonomia que varia entre os 30 e os 70 minutos, dependendo do modo de aspiração e se se está a utilizar a escova elétrica rotativa ou não.

Este aspirador vertical tem um poder de sucção de 145AW, um depósito de 0,5 litros e inclui filtros HEPA. Os acessórios podem ser também trocados, adaptando-se a diferentes superfícies e distâncias de alcance.

O aspirador Jimmy JV65 Plus tem um preço de apenas 169€, com o código de desconto JV65PLUS.

Jimmy JV85 Pro (oferta Tronsmart Onyx Apex)

O Jimmy JV85 Pro já tivemos oportunidade de o testar e é uma das máquinas mais completas deste lote, agora com um preço ainda melhor.

O aspirador vertical tem um poder de sucção de 200 AW e um ciclo de bateria permite uma aspiração de cerca de 70 minutos. O tempo de carregamento é de cerca de 5 horas. No dia-a-dia, com variação entre os vários modos, a autonomia anda em torno dos 30 minutos, mas pode chegar aos 70 minutos.

O seu ruído é de 82 dB e o depósito do lixo tem uma capacidade de 0,6 litros. Este depósito conta com um filtro HEPA e tudo pode ser lavado com água e devidamente seco antes de se voltar a utilizar.

A zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,8 kg. O aspirador inclui ainda um pequeno ecrã LED, onde é indicada a percentagem da bateria e o modo de potência que está a ser utilizado.

O aspirador Jimmy JV85 Pro está disponível por apenas 229,99€, utilizando o código de desconto SMHJV85K10. Nesta compra terá acesso a uma oferta especial de uns earbuds Tronsmart Onyx Apex)

Jimmy JV85

O Jimmy JV85 é ligeiramente inferior que o anterior essencialmente na potência, tendo um poder de sucção de 185AW. O tempo de autonomia máximo, também, ao invés dos 70 minutos é de 60 minutos.

As restantes características e acessórios são muito semelhantes. Temos um painel LED com informação da bateria e do modo de aspiração, o depósito tem uma capacidade de 0,6 litros e o design também é muito semelhante.

O aspirador Jimmy JV85 está disponível por 167€, utilizando o código de desconto HAPXMAS. Os portes são gratuitos.

Aspirador vertical Jimmy PowerWash HW8

O Jimmy PowerWash HW8 oferece um tanque de água de 0,45 litros e um depósito para água suja e lixo de 0,35 litros, têm um ecrã LED com indicação do nível de bateria e modos de aspiração. A água é projetada em spray, contando, para isso, com um botão no punho.

A bateria permite uma limpeza durante 25 minutos, no modo de normal, tendo uma capacidade de 2500 mAh.

O Jimmy PowerWash HW8 tem uma pressão de sucção de 7Ka e o motor tem uma potência de 220W. Em termos de peso, esta versão pesa 5,23 kg.

O aspirador Jimmy PowerWash HW8 tem um preço de 195,79€, após utilização do código de desconto GKBHW8. Tal como todos os outros produtos, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Jimmy PowerWash HW8