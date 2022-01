Para além dos seus carros elétricos, a Tesla desenvolve também todo o software que estes usam e que é essencial. Entre estas propostas está o sistema de entretenimento destes carros, que muitos gostariam de ver mais aberto e com outras novidades.

Para tentar alterar um pouco este cenários, há programadores a trazer para os carros da Tesla o Android Auto, com um sucesso elevado. Depois do sucesso da versão Android, surge mais uma alternativa. O CarPlay da Apple também já pode ser usado nos carros da Tesla.

Já pode usar o Android Auto nos Tesla

Foi perto do final de 2021 que surgiu uma proposta não oficial, mas que muitos queriam testar. O programador Emil Borconi, conhecido por vários projetos na área dos sistemas para carros, apresentou o que poderá ser a chegada do Android Auto aos carros da Tesla.

Este está longe de ser uma proposta oficial, mas recorre ao browser destes carros para aceder a um sistema que controla tudo nesta proposta. Requer um smartphone e uma ligação do carro ao hotspot WiFi deste, para assim ter a integração completa.

CarPlay da Apple já chegou a estes carros

Agora, e vindo das mãos do programador Michał Gapiński, surge mais uma alternativa, desta vez focada no CarPlay da Apple. Ainda está longe de ser uma versão totalmente polida e perfeita, mas já pode ser vista a funcionar e com todas as funcionalidades ativas.

Do que revelou, esta solução é um pouco diferente do que surgiu com o Android Auto. Recorre a um Rasberry Pi, que corre uma versão especial do Android, sendo depois aqui que está toda a interface que o utilizador pode usar e controlar dentro do carro da Tesla.

Uma solução simples para este sistema

O criador desta proposta tem ainda algum trabalho pela frente e vai agora dedicar-se a estabilizar a ligação WiFi. Espera que com esta melhoria consiga melhorar a definição do CarPlay apresentado no ecrã do carro elétrico da Tesla.

Não se espera que a Tesla altere o seu sistema de entretenimento e que o abra ao Android Auto ou ao CarPlay. Ainda assim, estas 2 propostas abrem a porta a que estes fiquem acessíveis sem alterar nada do software destes carros e assim possam surgir problemas.