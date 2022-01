Criança brinca com smartphone da mãe e gasta 1500 euros

Hoje em dia se há "gadget" que as crianças gostam é o smartphone. Este pequeno dispositivo permite que as crianças vejam vídeos, joguem, entre outras ações. No entanto, uma vez que estes dispositivos também têm serviços de pagamentos ativos todo o cuidado é pouco.

Ayaansh Kumar, uma criança de apenas 22 meses, conseguiu gastar 1500 euros à mãe usando o smaartphone. Saiba em quê.

Ayaansh Kumar deu ordem de pagamento no smartphone às compras pendentes

Uma criança de Nova Jérsia gastou 1.500€ em compras online enquanto brincava com o smartphone da mãe. De acordo com as informações, a criança gastou todo o dinheiro para comprar móveis para casa. A família da pequena criança só se apercebeu depois de ser surpreendida por um fluxo constante de caixas inesperadas da Walmart.

Segundo o que foi revelado pela News12, a família de Ayaansh Kumar mudou-se para uma nova casa há pouco tempo e, após escolher a mobília para a habitação, a mãe, Madhu Kumar, terá deixado vários objetos na lista de possíveis compras virtuais (que estavam acessíveis através do smartphone).

De acordo com o pai, Pramod Kumar, "Ele [Ayaansh] foi até ao carrinho [virtual] e o que quer que estivesse lá, pronto, apenas clicou e todos os pagamentos acabaram por ser feitos".

Dos 1.500€ gastos na totalidade das compras, a grande maioria foi para adquirir várias cadeiras. A família estima que cerca de 75% das compras terão sido entregues.

Apesar de toda esta situação, a Walmart prometeu reembolsar a família por todas as aquisições que pretender devolver.