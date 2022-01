Estamos a poucos dias de conhecer o que a Samsung preparou para os seus clientes nos últimos meses. Os novos smartphones Galaxy S22 são já uma certeza e sabemos também que não vêm sozinho. Há também um novo tablet, com o Galaxy Tab S8.

Já muita informação e muitas imagens promocionais foram reveladas, havendo ainda pouco a descobrir. Agora quase tudo foi revelado, com a chegada dos 2 vídeos oficiais, preparados para promover o Samsung Galaxy S22 e o Galaxy Tab S8.

Será já no próximo dia 9 de fevereiro que a Samsung trará a público o seu evento Galaxy Unpacked. Como é normal, a marca quer apresentar aqui as suas maiores e melhores novidades no campo dos smartphones e de outros dispositivos associados à mobilidade.

O Galaxy S22 foi revelado na totalidade

Com muita da informação essencial sobre os novos Samsung Galaxy S22 já revelada, há já pouco a escondido dos utilizadores da Samsung. As especificações e os modelos em que vai surgir foram revelados e até as cores em que vai existir foram mostradas.

I'm sorry that I had to blur most of the parts and change the original music to prevent the tracking.



Music Credit: Epic Cinematic Saga Trailer | MYTHS by Alex-Productions — Dohyun Kim (@dohyun854) January 29, 2022

A mais recente novidade a surgir na Internet quase que coloca um ponto final na informação sobre este smartphone. O vídeo oficial de promoção foi revelado no Twitter, ainda que tenha sido lançado com algumas partes mascaradas. Aqui fica finalmente tudo apresentado e até confirmado.

Vídeos do Samsung Tab S8 são mostrados

No mesmo dia que a Samsung revelar o Galaxy S22, a marca coreana deverá apresentar mais uma das suas novidades. Falamos do seu próximo tablet, o Galaxy Tab S8, que seguirá a linha do que tem sido revelado nos últimos anos e que o mercado procura.

I didn't blur this time, since there isn't any watermark. But I changed the music because of the copyright though. — Dohyun Kim (@dohyun854) January 29, 2022

Com este vídeo fica claro que a S Pen vai assumir um papel ainda mais importante neste tablet. Há também novas funcionalidades que são apresentadas, tal como as chamadas vídeo melhoradas e muito mais. Este é um vídeo mostrado na sua totalidade e sem qualquer parte ofuscada.

Está assim preparado o caminho para que os novos Samsung Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 sejam apresentados no próximo dia 9 de fevereiro. A marca terá certamente mais novidades para dar a conhecer, ainda que com um destaque menor.