Apesar de ser ainda um mercado muito recente, os elétricos já têm alguns clássicos de peso e que vão deixar uma marca única. Nesta lista ainda muito diminuta temos de certeza o BMW i3, muito por culpa do que veio mostrar, anos antes de toda a concorrência.

Este clássico da BMW teve agora o seu fim anunciado e tudo acontecerá com o fim da sua produção em breve. O seu sucessor já foi pensado, mas ainda demorará algum tempo a chegar ao mercado como uma certeza.

Apresentado em 2013, o BMW i3 surgiu ao lado de um dos carros elétricos mais carismáticos de sempre. Falamos do i8, que ao longo dos anos marcou uma posição única no campo do design e das prestações. Claro que o pequeno elétrico da BMW também deu cartas mas noutros pontos igualmente importantes.

Este clássico primou por ter também uma estética completamente diferente e por usar materiais nobres. Não era o exemplo perfeito da autonomia, mas ao longo dos anos foi melhorado, recebendo novas baterias, com mais autonomia e com melhores prestações.

Agora, e do que foi revelado, o BMW i3 estará perto de ver os seus dias de glória chegarem ao fim. Tudo deverá acontecer já em julho deste ano, com o final da sua produção na fábrica da marca em Leipzig. Esta é uma informação que veio da própria marca.

O i3 já vendeu mais de 220.000 exemplares em todo o mundo, tendo atingido a marca das 200.000 unidades em outubro de 2020. Era também um carro elétrico difícil de produzir para a BMW e caro de reparar para os seus proprietários devido ao uso extensivo de fibra de carbono, assim como alumínio no seu chassi.

Com o seu fim, a BMW também preparou o seu sucessor. Será a versão elétrica do BMW X1, construído na mesma plataforma FAAR da linha Mini. Está a ser desenvolvido pela BMW e pela Brilliance Automotive e será fabricado na China para o resto do planeta, assim como o modelo maior iX3, devendo estrear em 2023 ou 2024.

Chega assim ao fim da sua vida útil um dos primeiros elétricos a chegar ao mercado. Antes até de todos os esforços da Tesla, já esta proposta da BMW cativava os condutores com as suas capacidades e prestações.