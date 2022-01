Desde o início da pandemia que o mercado dos smartphones tem estado a sofrer um abrandamento. As causas são várias e conhecidas, com as marcas a procurar combater a falta de componentes e assim revitalizar esta área.

Com 2021 já terminado, é hora de avaliar o mercado dos smartphones de forma global e perceber em dominou. A Samsung voltou a dominar o mercado dos smartphones durante 2021, deixando a concorrência longe.

O ano de 2021 no mercado dos smartphones

As notícias mais recentes apontavam para uma recuperação da Apple no último trimestre de 2021. Este é, por norma, um momento único para a empresa de Cupertino, que assim conseguiu subir ao topo da tabela de marcas no mercado dos smartphones.

Esta posição é certamente interessante, mas não foi o suficiente para destronar a Samsung. A marca coreana dominou os restantes período e por isso acaba por ser óbvia a conclusão que a Canalys obteve ao analisar os números do mercado, referentes a 2021.

Samsung voltou a dominar esta área

Os dados do ano passado, colocam a Samsung no topo da tabela das marcas de smartphones. Conseguiu chegar ao final de 2021 com uma quota de mercado de 20%, tendo crescido 7% face ao ano anterior. A Apple segue com 17% e também com um crescimento elevado, de 11%.

Em terceiro temos a Xiaomi, que oscilou entre esta posição e a segunda, sempre a ganhar terreno. Tem 14% de quota e cresceu 28% face a 2020. OPPO e Vivo fecham a tabela com 11% e 10% de quota de mercado, mas com valores de crescimento bem diferentes.

Apple e Xiaomi ajudaram crescimento global

Quanto ao comportamento global do mercado, vemos um crescimento bem saudável e o atingir valores pré-confinamento. Os 7% que a Canalys apresentou mostram que muito em breve tudo deverá voltar ao normal e as vendas atingiram o que é esperado há já vários meses.

Este é mais um ano que a Samsung domina e que se coloca no topo da tabela. A Apple segue na segunda posição, tendo conseguido manter a Xiaomi numa posição mais baixa. Ainda assim, há que contar com esta marca, que tem crescido ao ponto de bater o seu concorrente direto.