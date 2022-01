A segurança na Internet nem sempre passa pelos utilizadores e muitas vezes tem de ser focada nos serviços e nos sites que alojam os conteúdos. O mais normal é existirem ataques de Distributed Denial-of-Service (DDoS), com os resultados que já se conhecem.

Com a sua infraestrutura cloud Azure, a Microsoft tem de lidar com este tipo de ataques e conseguir proteger os seus clientes. A gigante do software revelou agora que em 2021 conseguiu vencer o maior ataque DDOS da história da Internet.

3,47 Tbp num único ataque DDoS

A segunda metade de 2021 foi um período complicado para a Microsoft e a sua estrutura de alojamento de sites e conteúdos. A rede Azure foi alvo constante de ataques que pretendiam causar problemas, com uma média de 1.955 ataques diário e um total de 359.713 situações combatidas com sucesso nos últimos 6 meses de 2021.

Um desses ataques foi algo de completamente novo e com um volume que a Internet nunca tinha visto. A Microsoft teve de lidar com uma tentativa de colocar fora do ar um site com um fluxo de dados que atingiu os 3,47 Tbps num período de pico.

Microsoft conseguiu vencer este ataque

Do que a Microsoft revelou, esta tentativa aconteceu por um período de 15 minutos, onde existiram várias outras vagas de volume elevado. Neste ataque o tráfego foi oriundo de 10 mil fontes, espalhadas por 10 países. Atingiu também um volume de 340 milhões de pacotes por segundo.

Este não foi o único ataque DDoS com um volume elevado que a Microsoft teve de lidar. Também em dezembro de 2021, a gigante do software conseguiu defender-se de duas tentativas de DDoS com 2.5 Tbps e 3.25 Tbps respetivamente. Em ambos os casos não existiu nenhum dano.

Azure protege os seus sites do que vem da Internet

Este tipo de ataques de DDoS procuram focar-se em duas vertentes. Por um lado, com um número elevado de pacotes, procura esgotar os recursos dos servidores, como foi o caso deste relato. Por outro lado, nos ataques volumétricos mais tradicionais, é esgotada a largura de banda disponível.

Para conseguir ultrapassar qualquer ataque de DDoS, a Microsoft tem na Azure uma estrutura que se escapa para conseguir responder ao aumento dos recursos necessários. Claro que tem ainda outras medidas para divergir o tráfego e manter as plataformas funcionais.