MediaTek apresenta crescimento de 53% em 2021 com receita acima dos $17 mil milhões

Adorada por muitos, mas criticada por muitos outros, a verdade é que a MediaTek é uma das marcas mais fortes do mercado e tem surpreendido com os seus mais recentes produtos.

O sucesso da marca taiwanesa faz-se sentir, tendo conseguido apresentar um crescimento de 53% no ano de 2021. A receita angariada no ano passado ultrapassou mesmo os 17 mil milhões de dólares.

MediaTek cresce 53% em 2021

Quando falamos nos chips da MediaTek, as opiniões dos leitores dividem-se. No entanto destacam-se as opiniões menos abonatórias sobre a marca taiwanesa, sendo que grande parte das vezes o dedo é apontado ao sobreaquecimento dos seus SoCs, entre outras queixas.

Mas parece que a empresa liderada por Rick Tsai e fundada por Tsai Ming-kai em 1997 está a conseguir limar algumas arestas e desenvolver produtos cada vez mais poderosos e eficazes. E essas mudanças expressam-se sobretudo nos números.

Assim, de acordo com os dados divulgados pela empresa analista norte-americana Counterpoint Research, no passado ano de 2021, a MediaTek alcançou um crescimento de 53% quando comparado com o ano de 2020. Segundo os detalhes, este crescimento traduz-se numa receita de 17,6 mil milhões de dólares, cerca de 15,8 mil milhões de euros.

Alguns especialistas de mercado estimam mesmo que a receita da MediaTek deste atual terceiro trimestre de 2022 possa também ser superior ao apresentado em 2021. Espera-se assim um crescimento entre 2% e 10%, o equivalente a $4,7 mil milhões a 5,1 mil milhões de dólares. Estas estimativas consideram o sucesso que o SoC Dimensity 9000 possa ter entre as marcas que o escolham para os seus smartphones.

Leia: MediaTek Dimensity 9000 supera o Snapdragon 8 Gen1 e o Exynos 2200 no Geekbench

E caso o crescimento da empresa taiwanesa se mantenha a este ritmo, é muito provável que consiga mesmo ultrapassar as marcas rivais nalguns segmentos, podendo ainda tornar-se líder global de processadores para o mundo mobile.

A analista sugere ainda que este crescimento da fabricante pode também estar relacionado com os seus avanços no segmento da rede 5G e Wi-Fi 6, assim como, claro, nos novos chips.

Leia também: