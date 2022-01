MediaTek Dimensity 9000 supera o Snapdragon 8 Gen1 e o Exynos 2200 no Geekbench

À medida que a tecnologia do setor dos smartphones evolui, vão-se destacando cada vez mais as marcas e modelos de componentes mais poderosos e capazes de tornar os telefones em autênticas máquinas de desempenho.

No que respeita aos SoCs, os modelos topo de gama atualmente para Android são o Dimensity 9000 da MediaTek, o Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm e o mais recente Exynos 2200 da Samsung. Mas de acordo com os novos dados revelados pelo Geekbench, parece que o processador móvel da MediaTek se mantém líder e consegue superar os dois rivais.

Dimensity 900 supera Snapdragon 8 Gen1 e Exynos 2200

Segundo os detalhes divulgados no novos testes de benchmark do Geekbench 5, o SoC MediaTek Dimensity 9000 vence e supera claramente os rivais Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 e Samsung Exynos 2200. Este teste teve como objetivo medir o desempenho do CPU comparativamente com a concorrência direta e, neste caso, analisamos o resultado dos principais chips para o sistema Android.

Estas informações foram reveladas pelo conhecido leaker Ice Universe, uma fonte considerada como confiável neste setor. De acordo com os dados partilhados, o processador Dimensity 9000 supera os restantes com um desempenho de núcleo único a apresentar uma pontuação de 1278 pontos. Já neste ponto, o Snapdragon 8 Gen1 apresenta uma pontuação menor, de 1231 pontos, e o Exynos 2200 obteve 1109 pontos.

Já no que se refere ao desempenho de múltiplo núcleo, o processador topo de gama da MediaTek lidera os SoCs Android com 4410 pontos, enquanto que o chip da Qualcomm obteve 3752 pontos e o da Samsung conseguiu 3534 pontos.

É também de salientar que se não nos limitarmos ao sistema Android, nenhum destes três processadores topo de gama consegue bater o chip A15 da Apple. O benchmark mostra que o processador da maçã conseguiu obter 1750 pontos em núcleo único e 4885 pontos em múltiplo núcleo.

Mas um dos aspetos que os testes não mostram é o consumo de energia e ainda a temperatura que estes SoCs atingem, pois uma das queixas dos utilizadores é que os chips da MediaTek aquecem em demasia.