Criada uma Powerbank gigante com uma capacidade de 27.000.000 mAh

O mercado das powerbanks está recheado de várias opções para todos os gostos, necessidades e carteiras. Existem modelos mais humildes, para utilizações de necessidade esporádica, mas também temos disponíveis modelos maia robustos e potentes, para utilizadores mais exigentes que necessitam de fazer um uso mais frequente.

E depois temos modelos únicos e insólitos, como a mais recente criação de um utilizador, que desenvolveu nada menos do que uma gigante Powerbank com uma espantosa capacidade de 27 milhões mAh.

Powerbank de 27 milhões mAh

O utilizador designado "Manual Geng" partilhou recentemente na sua conta oficial da rede social chinesa Weibo a sua mais recente invenção. Trata-se de uma impressionante e enorme Powerbank com uma capacidade ainda mais admirável de 27 milhões mAh. Sim, são mesmo 27.000.000 mAh, caso não tenha percebido a dimensão deste detalhe.

De acordo com os que foi divulgado pelo engenhocas, esta Powerbank tem capacidade para carregar totalmente 5.000 smartphones com uma bateria de 3.000 mAh. O gigante equipamento traz consigo ainda 60 portas de carregamento.

E como vemos pela imagem anterior, o monstruoso equipamento, não só carrega vários telefones, como também serve para carregar a bateria de outras powerbanks e computadores portáteis. Mas também poderá fornecer energia para uma televisão, uma máquina de lavar e ainda um tacho elétrico, como pode ver de seguida.

No entanto, e tendo em conta as dimensões generosas desta Powerbank, não tardaram a surgir alguns comentários a brincar com a situação. Alguns disseram que esta era de facto uma powerbank conveniente de levar para algum lado. Outros responderam que certamente o equipamento terá que ser puxado e arrastado. Outros sugeriram que seria preciso um avião para a transportar.

O inventor do equipamento não forneceu muitos detalhes sobre o tamanho do mesmo. Mas através das imagens verificamos que, para além de grande, também dá a sensação de ser uma powerbank bastante pesada. O autor partilhou também um vídeo onde poderá ver melhor como é este enorme equipamento.

Muito provavelmente nunca encontraremos algo do género à venda nas lojas, mas com alguma facilidade podemos ver esta powerbank no livro do Guiness como sendo a maior do mundo.