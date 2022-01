As impressoras, à semelhança de outras tecnologias, também têm sofrido algumas evoluções e atualmente estão muito mais robustas, rápidas e silenciosas do que o eram há apenas alguns anos. No entanto os tinteiros continuam a ser um dos componentes principais para obter as impressões e, neste campo, há quem opte pelos modelos originais das marcas, mas também quem procure sobretudo tinteiros compatíveis que acabam por ter um valor mais baixo.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se na sua impressora usa tinteiros originais ou compatíveis de marca branca. Participe.

Na sua impressora usa tinteiros originais ou compatíveis de marca branca?

Se tem uma impressora em sua casa, ou na sua empresa, que funcione com tinteiros, certamente que na hora de ter que comprar novos percebeu que há muitas mais opções para além daqueles que as marcas desenvolvem e que são, portanto, oficiais.

Basta entrarmos numa loja com artigos tecnológicos para ver que também estão disponíveis tinteiros de marca branca, mas compatíveis com as nossas impressoras. Para além disso, ao olharmos para o preço de cada um, também constatamos que existem algumas diferenças.

Em 2014 escrevemos um artigo onde mencionamos algumas das principais razões para escolhermos tinteiros originais, em vez dos de marca branca. No entanto, desde esse ano que também aumentou a oferta e a qualidade dos produtos compatíveis.

Para além disso, como também já aqui referimos, a escassez de componentes também está a afetar a produção de tinteiros. Como tal, a alternativa dada pela Canon passa por ensinar os utilizadores a saberem contornar o problema de as impressoras detetarem determinados tinteiros reconhecidos como falsificados. Com esta solução, os utilizadores conseguirão também colocar tinteiros não oficiais, de modo a que as impressoras os aceitem e funcionem corretamente com os mesmos.

Participe na nossa questão desta semana

