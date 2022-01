Executivo do WhatsApp diz que empresa “adoraria” lançar a sua app para iPad

Não é novidade que os utilizadores do iPad desejam que a empresa Meta desenvolva uma app para o iPadOS. Aliás, estranha-se como depois desta ter saído em iOS, ainda não exista para iPad. No entanto, percebemos melhor a razão depois de o executivo da empresa responsável pelo WhatsApp vir dizer que esta "adoraria" lançar a sua app para esta plataforma e para os utilizadores do iPadOS não perderem a esperança.

O iPad é desde sempre o tablet com mais utilizadores e desde há vários anos que tem apostado em servir um segmento mais profissional. Aqui faz falta esta app, até porque o serviço web... não é a mesma coisa!

WhatsApp para iPad? Quando?

Numa entrevista ao site The Verge, o executivo do WhatsApp, Will Cathcart, disse que a Meta adoraria fazer uma app para a plataforma tablet da Apple.

As pessoas querem uma aplicação para iPad há muito tempo. Nós adoraríamos fazer isso.

Disse Cathcart.

Assim como o Instagram para o iPad, uma versão do WhatsApp para o tablet da Apple também tem estado há muito tempo na lista de desejos dos utilizadores. Contudo, Cathcart não avançou com qualquer ideia ou data de quando poderá acontecer.

O máximo que se poderá retirar das suas palavras é que não deverá estar longe esse dia, mas nada de compromissos com datas.

Trabalhamos muito na tecnologia para suportar vários dispositivos. A nossa web app e as nossas aplicações de desktop agora têm isso. Se eu tiver vários dispositivos ativados, posso desligar o meu telefone ou perder a minha conexão de rede e ainda receber mensagens na minha área de trabalho. Isso seria muito importante para uma aplicação para tablet, para poder usar a app mesmo que o telefone não esteja ligado. Portanto, a tecnologia subjacente está lá.

Explicou Cathcart, referindo-se ao lançamento do suporte opcional para vários dispositivos para o WhatsApp no ano passado.

Qual será então o impedimento?

Não é dito concretamente onde está o impedimento, O que é referido por este executivo da rede social é que por causa da maneira como o WhatsApp criptografa as mensagens, historicamente, não consegue sincronizar as conversas entre dispositivos pela Internet, como a maioria das outras aplicações de mensagens funciona.

Portanto, se o WhatsApp do seu telefone não tiver acesso à Internet, o cliente de desktop não funcionará. A versão beta do suporte a vários dispositivos permite sincronizar a sua conta do WhatsApp até quatro dispositivos em simultâneo, um processo que envolve o mapeamento de identificadores de dispositivo para uma chave de conta nos servidores do WhatsApp de maneira ainda criptografada.

Agora que existe esta tecnologia de sincronização, há uma boa hipótese de que um WhatsApp para iPad esteja finalmente no horizonte.