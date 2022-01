A aposta da Meta no seu metaverso vai obrigar a empresa a repensar e recriar muitas das suas ferramentas e do que oferece aos utilizadores. Este será um desafio que a empresa está a abraçar e que traz agora uma novidade.

Para conseguir criar este seu mundo virtual, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou o AI Research SuperCluster (RSC). Este será supercomputador de ponta dedicado à pesquisa de inteligência artificial (IA) e que será o mais rápido do mundo quando estiver concluído.

Apesar de estar ainda numa fase muito inicial, a Meta espera que o RSC vá ajudar a construir novos e melhores modelos de IA. Vai ainda trabalhar em centenas de idiomas diferentes, desenvolver novas ferramentas de realidade aumentada e muito mais.

O AI Research SuperCluster (RSC) deverá estar atualmente entre os supercomputadores de IA mais rápidos em execução. Quando estiver totalmente construído em meados deste ano, subirá a sua posição e será o mais rápido do mundo.

Este supercomputador irá ajudar os investigadores de IA da Meta a construir melhores modelos podem aprender com um volume de exemplos muito grande. O trabalho que for realizado com o RSC abrirá o caminho para a construção de tecnologias para a próxima grande plataforma de computação da Meta.

Este é um trabalho que a Meta tem vindo a realizar desde 2013, focando-se na aprendizagem dos algoritmos com um grande número de exemplos. Isto tem permitido que os modelos de IA raciocinem de forma mais eficaz, concentrando-se em certas áreas.

Os desafios atuais exigem muit mais e por isso, no início de 2020, a Meta decidiu que a melhor forma de acelerar o progresso era projetar uma nova infraestrutura de computação. Foi daqui que nasceu o AI Research SuperCluster (RSC).

Com o RSC será possível treinar mais rapidamente modelos de uma ação, avaliando os estímulos. Essa pesquisa ajudará a manter os utilizadores mais seguros nos serviços atuais e nos que vierem a ser desenvolvidos. Claro que à medida que o RSC avançar, é previsto que fique maior e mais poderoso, para serem lançadas as bases para o metaverso.