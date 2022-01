Para além de todas as suas caraterísticas técnicas e de software, há uma vantagem que é reconhecida no iPhone da Apple, face ao Android. Estes smartphones mantêm o seu valor por mais tempo e são normalmente uma aposta mais rentável no mercado dos usados.

Uma análise recente, focada no ano de 2021, mostrou quais os smartphones que menos desvalorizam.

Uma das opções que muitos consumidores levam em conta para trocar de smartphone é a entrega do modelo usado na compra de um novo. Isso dá uma importância acrescida a certos equipamentos, devido à sua desvalorização.

A análise recente da SellCell veio mostrar quais os equipamentos que têm mais vantagens no mercado dos usados.

Apple e o iPhone 12 são os que menos desvalorizam

A primeira lista mostra quais os smartphones que estão no topo e que conseguiram manter uma melhor valorização ao longo do último ano.

Aqui temos um domínio claro da Apple e em especial do seu modelo referência do ano passado. Falamos, claramente, do iPhone 12 Pro Max.

Curiosamente, a lista segue com toda a linha de smartphones da Apple associada ao ano de 2020. O iPhone 12 domina o top 5, tendo aqui o Pro, o modelo base e até o mini.

O primeiro smartphone Android que surge é na 5.ª posição, com o Pixel 5.

Smartphones Android são os que mais desvalorizam

No extremo oposto, temos a lista dos smartphones que mais perderam valor. Esta lista é totalmente composta por smartphones Android, com apenas 2 marcas a estarem aqui presentes.

Falamos da Motorola e da LG, com 3 smartphones da primeira e 2 da segunda.

Talvez mais que o número de smartphones que aqui estão presentes, interessa olhar aos valores de desvalorização destes smartphones. Qualquer um destes teve uma perda de valor que está acima dos 80%, com dois deles a ficarem acima dos 85%.

A análise da SellCell vai mais longe e comparou como desvalorizaram os tablets e também aqui a Apple dominou com o seu iPad.

Estes valores podem estar associados à maior taxa de renovação dos clientes com iPhone, que optam por fazer esta troca a cada 1 ou 2 anos.