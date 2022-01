Apresentada no final de 2021, a MIUI 13 é a grande aposta da Xiaomi para o ano atual. Será esta versão que acompanhará os novos smartphones da marca e que em breve vão chegar a muitos dos seus modelos, na forma de uma atualização.

A MIUI 13 deverá chegar em breve, esperando-se muitas novidades. A verdade é que afinal a Xiaomi não vai dar a esta nova versão tudo o que desenvolveu para os seus smartphones. Esta versão vai assim chegar privada de algumas novidades.

MIUI 13 está prestes a chegar à Europa

Apesar de estar já apresentada na China e até em testes, a MIUI 13 ainda não chegou aos mercados globais e em concreto à Europa. Espera-se que a Xiaomi apresente esta versão já no próximo dia 27, num evento onde a marca irá apresentar os novos Redmi Note 11.

Do que foi agora revelado, a versão que vai ser apresentada terá algumas lacunas e não terá todas as funcionalidades apresentadas. Não existe uma razão para esta decisão, mas tudo aponta para existir mesmo uma diferença entre estas versões.

Xiaomi deixou algumas novidades de fora

Em primeiro lugar, o novo ecrã do Centro de controlo não chegará nestas primeiras versões da MIUI 13. Ao mesmo tempo, também a integração com Mi Smart Hub sabe-se que irá estar ausente nas primeiras versões a serem lançadas com esta nova versão da personalização Android da Xiaomi.

Também a nova área de widgets da MIUI 13 estará por agora vedada. Isto deve-se à falta destes elementos nesta loja. Por fim, a nova fonte do sistema da Xiaomi estará ausente, ao contrário do esperado. A Mi Sans está assim por agora desta versão global e não chegará à Europa.

Continuam a haver melhorias na versão global

As boas notícias é que muitas das novidades apresentadas vão estar presentes. Estas são associadas ao Android 12, como a proteção contra fraude eletrónica, o reconhecimento facial e muitas mais. Há ainda os novos fundos dinâmicos e outras novidades no campo da privacidade.

Apesar de muitas novidades estarem ausentes da MIUI 13, não se sabe se esta será uma decisão definitiva. A Xiaomi poderá em futuras versões incorporar estas melhorias e assim dar ao mercado global tudo o que apresentou na China.