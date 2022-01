Carros elétricos: GALP aumenta preço dos carregamentos em 16%

As empresas do segmento automóvel têm aumentado o seu portefólio de veículos elétricos e muitas terão apenas carros elétricos já nos próximos anos. Para tal é fundamental que existam pontos de carregamento.

No entanto, o preço dos carregamentos dos carros elétricos tem vindo a aumentar. A GALP aumentou o preço dos carregamentos em 16%.

Carregamentos elétricos: 5,6% mais caros nas horas de vazio e 4,5% fora de vazio

O primeiro aumento chegou a 1 de janeiro de 2022, mas a 1 de fevereiro os clientes com carro elétrico vão sentir outra subida na fatura. Governo diz que tarifas de acesso não têm influência nos preços, revela o ECO.

Face ao aumento, os preços vão ficar 5,6% mais caros nas horas de vazio e 4,5% fora de vazio. Na prática estamos a falar de um valor por kWh na mobilidade elétrica que passou de 0,163 euros em 2021 para 0,179 a 1 de janeiro e 0,189 euros a 1 de fevereiro de 2022 (vazio). Fora de vazio, os preços mudaram de 0,213 euros por kWh no ano passado, para 0,229 no início do ano e 0,2394 no início do próximo mês.

Segundo a Galp, a utilização de um veículo elétrico permite poupanças bastante significativas ao nível da energia consumida. Considerando o carregamento realizado em casa durante a noite (período de vazio), o custo por cada 100 km ronda os 2€, ficando bastante abaixo dos veículos com motores de combustão.

A empresa justifica os aumentos para “refletir o apoio financeiro concedido” aos consumidores “pelo Fundo Ambiental sobre a tarifa da Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica (EGME), bem como a atualização das tarifas de acesso às redes”.