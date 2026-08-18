Europa deu 1,5 mil milhões de razões para a Porsche se aliar à China

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· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rui says:
    18 de Agosto de 2026 às 12:05

    É a vida deixaram se ficar para tras, quando a tesla começou ah e tal isso não vai resultar eles vão a falencia pelos vistos quem vai a falencia é mesmo a Vw e muito bem espero que sim anadaram a enganar anos e anos o ze povinho a vender carros ilegais e quando foram apanhados a solução ainda foi tirar cavalos aos carros dos clientes vergonhoso Vw e todo o grupo só no lixo.

    Responder
  2. Morty says:
    18 de Agosto de 2026 às 12:14

    Bravo moralistas das tampinhas!!

    O carro elétrico e o mais económico para ir ao supermercado, o problema e quando o supermercado deixar de ter comida.. 

    Responder
  3. Luís PInto says:
    18 de Agosto de 2026 às 12:19

    “Tudo depende dos elétricos baratos”

    Então parece que as leis estão a funcionar porque é mesmo isto que precisamos para a eletrificação avançar de vez e pagarmos menos na fatura energética.

    Responder

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