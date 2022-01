Bitcoin já só vale metade do seu máximo histórico de novembro

Tem acompanhado a queda da Bitcoin? Todos nós sabemos que o mercado das criptomoedas é super volátil e nesse sentido, é preciso estar muito atento às flutuações de preço para apostar na melhor altura.

No início de novembro de 2021 a Bitcoin atingiu um máximo histórico de 69 mil dólares. Agora, passados três meses, a moeda digital mais popular do mundo vale apenas metade.

BitCoin já chegou a valer 69 mil dólares

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Em novembro, a moeda digital alcançou os 69 mil dólares, mas agora apenas vale metade. À data da escrita deste artigo, segundo a plataforma Coinbase, a Bitcoin valia 35 mil dólares - ver aqui.

Mas o problema não é apenas da moeda BitCoin. Também a Ether, a Cardano e a Dogecoin estão em quebra esta segunda-feira. Para os analistas da Bloomberg Intelligence, este fenómeno é uma réplica do passado, "uma pausa perante a incerteza do mercado", defendem os analistas.

Desde novembro que o mercado das criptomoedas, composto por mais de 15 mil tokens, já perdeu cerca de 1 bilião de dólares, estando em "bear market". Face ao que está a acontecer, os investidores aproveitam a queda do Bitcoin e investiram US$ 14 milhões em fundos de criptomoedas.