Sony está à procura de parceiros para entrar no setor dos carros elétricos

O setor dos carros elétricos está a crescer a olhos vistos e, aparentemente, poucos são os que querem ficar de fora. Depois de apresentar os seus protótipos de carro elétrico no CES, a Sony revela, agora, que está à procura de parceiros que queiram juntar-se a ela nesta jornada pela indústria automóvel.

A empresa acredita que a transformação dos automóveis será semelhante à dos smartphones.

Em 2020, a Sony revelou, durante o CES, em Las Vegas, o protótipo de um carro elétrico – o VISION-S. Essa proposta - desenvolvida por várias empresas: Magna, Benteler, Bosch, NVIDIA, Continental, Qualcomm, ZF, Elektrobit, Blackberry, Gentex e HERE – foi criada como forma de mostrar as várias tecnologias que a Sony tinha preparadas para o setor automóvel, desde sistemas de segurança ativa a soluções de infoentretenimento.

Este ano, a Sony apresentou um SUV elétrico baseado no VISION-S, o VISION-S 02. Ao mesmo tempo, a empresa deu a conhecer a Sony Mobility, uma nova divisão focada no setor da mobilidade. Apesar de ter esclarecido que não pretendia comercializar o agora VISION-S 01, a empresa confirmou que está a explorar um possível lançamento de ambos os carros elétricos.

Acreditamos que o risco de ignorar os veículos elétricos é maior do que o desafio que eles representam. A próxima transformação dos automóveis será algo semelhante à forma como os telemóveis se tornaram smartphones.

Disse Izumi Kawanishi, diretor-geral sénior da Sony Mobility.

Assim sendo, os planos da Sony estão a par dos de outras empresas de tecnologia que planeiam enveredar pela indústria automóvel – como a Apple, que pretende lançar o seu elétrico em 2024.

Para isso, de acordo com a Reuters, a Sony está à procura de novos parceiros. Estes serão escolhidos com base na inovação tecnológica que podem representar, por forma a, em conjunto com a empresa japonesa, “transformar carros que são máquinas de transporte em espaços de entretenimento”.

Embora não haja informação disponível sobre as baterias que estes elétricos da Sony utilizarão, nem sobre o seu alcance, sabe-se que o VISION-S 01 e o VISION-S 02 vão dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos e que atingem, respetivamente, uma velocidade de 240 km/h e 180km/h.

