Panasonic vai investir 700 milhões de dólares para produzir as novas baterias da Tesla

Os carros elétricos estão a conquistar cada vez mais um terreno importante e, aos poucos, concorrem mais diretamente com o mercado dos veículos a motor. A Tesla é o nome que mais se destaca no mercado dos elétricos mas, para isso, tem que contar constantemente com uma forte e coesa rede de parceiros.

Como tal, as mais recentes informações indicam que a Panasonic vai investir 700 milhões de dólares para produzir as novas baterias de iões de lítio para os carros da marca de Elon Musk.

Panasonic investirá $700 milhões para baterias Tesla

Segundo a Reuters, a Panasonic vai começar a produzir as novas baterias de iões de lítio para a Tesla já a partir de 2023. Para esta produção, e empresa japonesa tem planos para investir 80 mil milhões de ienes, o que corresponde a cerca de 705 milhões de dólares (~635 milhões de euros) em instalações de produção no Japão, tal como avançou nesta segunda-feira (24) o site Nikkei.

O site revela que novas baterias vão ajudar a tornar os carros elétricos mais apelativos para os condutores, uma vez que têm o objetivo de estender a capacidade de autonomia em cerca de 1/5.

Num comunicado enviado à Reuters, a Panasonic refere que:

Estamos a estudar várias opções para a produção em massa, incluindo uma linha de produção de teste que estamos a estabelecer neste ano fiscal. No entanto, não temos nada a anunciar neste momento.

Em outubro, a empresa japonesa apresentou a bateria do formato 4680 (46 milímetros de largura e 80 milímetros de altura). Este produto é cerca de cinco vezes maior do que as baterias que atualmente a marca fornece à Tesla. Mas também deverá ajudar a fabricante de Elon Musk a reduzir os custos de produção.

De acordo com os detalhes revelados, a Panasonic irá fabricar estas novas baterias numa fábrica localizada na região de Wakayama, na zona oeste do Japão. Segundo o Nikkei, a produção deverá ser de menos de 1o gigawatts-hora por ano, o equivalente a cerca de 150.000 veículos.

Atualmente, a Panasonic é a única fabricante da baterias Tesla mais avançada e garante assim que se manterá como um fornecedor importante para a empresa norte-americana. Enquanto isso, a empresa dos carros elétricos também tem procurado novas soluções neste setor, nomeadamente na China e noutros países.