Toyota lidera venda de carros em todo o mundo pela segunda vez consecutiva

O mercado dos automóveis é um dos mais competitivos, onde existem várias marcas diferentes, cada uma delas com diferentes modelos para todos os gostos, necessidades e, claro, possibilidades financeiras. Mas a Toyota, que já anda nestas andanças há mais de 80 anos, ainda se destaca atualmente.

E segundo os dados mais recentes, pelo segundo ano consecutivo, a empresa japonesa foi a líder de vendas de carros em todo o mundo!

Toyota volta a liderar na venda de automóveis

Apurados os resultados de 2021, conclui-se que a Toyota Motor Co. continua a ser a líder de vendas de carros em todo o mundo. Segundo os detalhes, a empresa japonesa conseguiu a dobradinha com um aumento de 10,1% nas vendas de automóveis em 2021.

Já no ano passado, a Toyota havia batido a alemã Volkswagen AG e agora volta a mostrar ser a maior empresa de carros do mundo. De acordo com a marca japonesa as suas vendas atingiram os 10,5 milhões de carros vendidos no ano passado. Estes valores incluem as suas subsidiárias Daihatsu Motors e Hino Motors.

Se falarmos em números concretos, em 2021 a Toyota colocou na estrada 10 milhões de carros. Já a rival Volkswagen vendeu 8,9 milhões de veículos, um valor 5% menor daquele que foi assinalado no ano de 2020. Em suma estes são os piores números apresentados pela Volkswagen ao longo dos últimos 10 anos.

Os resultados alcançados pela empresa japonesa devem-se muito ao mercado do Japão e outros países asiáticos, os quais sofreram menos comparativamente ao mercado europeu com a pandemia e escassez de componentes. A boa gestão da Toyota, com cortes nalguns gastos e o foco no mercado local, foram pontos a favor da empresa.

A marca deve revelar os resultados do seu terceiro trimestre a 9 de fevereiro onde deverá apresentar metas de produção abaixo do esperado, muito devido à crescente pandemia e falta de material para fabrico.

