Tal como se esperava, e o Pplware até já tinha anunciado, a MIUI 13 foi apresentada no último evento de smartphones que a Xiaomi realizou. Foi na apresentação dos novos Redmi Note 11 que a marca abriu o jogo e revelou a versão global.

Esta chegará em breve e até se conhecem os smartphones que a vão receber muito em breve. Assim, veja na lista abaixo se o seu smartphone Xiaomi vai receber a MIUI 13 e quando esta chegará.

A Xiaomi apresentou globalmente o seu sistema operativo de próxima geração, o MIUI 13, durante o lançamento global da série Redmi Note 11. Desde o 4.º trimestre de 2021 que os utilizadores mensais ativos do MIUI ultrapassaram os 500 milhões.

Este sistema operativo de última geração oferece uma atualização completa com foco na melhoria da experiência core – incluindo armazenamento mais rápido. Há ainda uma maior eficiência dos processos, processamento ainda mais inteligente e maior duração da bateria – juntamente com características úteis tais como a barra lateral.

Para além de todas as novidades que a Xiaomi apresentou, houve também espaço para ser revelada a lista dos smartphones que vão receber esta versão. A lista por agora é ainda reduzida, mas poderá crescer em breve.

Outra informação importante que foi revelada é a da chegada desta versão aos smartphones da Xiaomi. Assim, e de acordo com o que a marca revelou, a MIUI 13 chega em breve, ainda no primeiro trimestre de 2022.

So, here are the 4 main ways that #MIUI13 will elevate your experience to another level.



✅Faster storage

✅Faster background efficiency

✅Faster processing

✅Longer battery life



And by the way, did we mention the new customizable sidebar? #RedmiNote11Series #RiseToTheChallenge pic.twitter.com/vjK3YXQn3T