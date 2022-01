Apesar de estar focada em novas áreas, a Huawei nunca abandonou o mercado dos smartphones, tendo várias novidades já apresentadas. Estas seguem a mesma linha do que a marca nos habituou e foca-se na fotografia e na inovação.

Assim, e para dar continuidade a esta evolução, a Huawei apresentou agora 3 novidades importantes. Falamos do novo P50 Pocket, o P50 e o Watch GT Runner, que a marca vai apostar e ter no mercado já dentro de dias.

Há já algum tempo que se esperavam novidades do lado da Huawei no mercado dos smartphones. Estas têm surgido noutros mercados e aguçaram a curiosidade de todos os que seguem a marca. Assim, e para dar continuidade, a Huawei voltou a surpreender e apresentou 2 novos smartphones e um smartwatch em Portugal.

P50 Pocket - O novo dobrável da Huawei

A Huawei anunciou hoje o lançamento do seu mais recente smartphone dobrável, o Huawei P50 Pocket em Portugal. Um smartphone desenhado para permitir que os consumidores explorem a interseção da estética tecnológica com a fotografia inteligente, o Huawei P50 Pocket surge para definir um novo padrão no design industrial dos smartphones.

Numa edição especial, a Huawei juntou forças à proeminente designer de alta costura Iris Van Herpen, numa colaboração intersectorial, e, assim, surgiu o Huawei P50 Pocket Premium Edition.

O mais recente smartphone emblemático leva a Huawei Image™ a novas dimensões com o motor de imagem melhorado Huawei XD Fusion Pro, que agora suporta a tecnologia de imagem Ultra Spectrum. O novo desenho das dobradiças permite uma utilização do smartphone sem que se note o vinco.

O P50 Pocket permite que os utilizadores tirem as suas selfies recorrendo à câmara principal utilizando, assim, o grande sensor para impulsionar o desempenho fotográfico mesmo em condições de baixa luz.

A experiência geral do utilizador foi melhorada, com o ecrã principal a oferecer um ecrã normal de um smartphone e o ecrã exterior a apresentar novas formas de interação dos consumidores com o dispositivo. O ecrã inteligente exterior do Huawei P50 Pocket suporta a exibição de notificações, agenda, calendário, música, tempo, entre outras funcionalidades.

A campanha de pré-compras do Huawei P50 Pocket no mercado português arranca já amanhã (27 de janeiro) e prolonga-se até 9 de fevereiro, incluindo a oferta dos auriculares sem fios Huawei Freebuds Lipstick (249.99€) durante o período da campanha. O novo Huawei P50 Pocket tem um preço recomendado de 1699.99€ e chega às lojas a 10 de fevereiro.

P50 - A evolução da fotografia continua

Foi também hoje que a Huawei revelou mais um membro da sua família P. O Huawei P50 Pro dá continuidade à lendária história da fotografia da Huawei, cada geração representa o auge da estética tecnológica e da fotografia inteligente.

O P50 Pro regressa à filosofia que o situam no coração da fotografia premium, com a câmara Ethos True to Life e o revolucionário Huawei XD Optics, que garante uma experiência de câmara renovada.

O Huawei P50 Pro continua a impulsionar a fotografia, inaugurando uma nova era da Huawei ImageTM. Com as funcionalidades avançadas Huawei XD Optics e o motor de imagem XD Fusion Pro, incorporadas no sistema da câmara de matriz dupla, os utilizadores podem desfrutar de fotografias True-Chroma, nitidez perfeita, uma gama dinâmica mais elevada e capacidades de fotografia inteligente melhoradas.

O design clássico da câmara combina a forma e funcionalidade num icónico anel duplo. Alimentado pela interface Huawei EMUI 12, o software do Huawei P50 Pro traz um novo modo de interação, centrado no utilizador.

A campanha de pré-compras do Huawei P50 Pro arranca amanhã (27 de janeiro) e prolonga-se até 9 de fevereiro, incluindo a oferta dos auriculares sem fios Freebuds Studio (349.99€). Este smartphone da Huawei P50 Series tem um preço recomendado de 1.249,99€ e chega às lojas a 10 de fevereiro.

Watch GT Runner - O assistente de corrida

Por fim surgiu o primeiro relógio de corrida profissional da marca, o Huawei Watch GT Runner. Este não é apenas um assistente inteligente do utilizador, mas também o treinador pessoal de corrida.

Através do registo de dados ambientais e de saúde, o Huawei Watch GT Runner consegue criar um plano de treino científico e personalizado eficaz, proporcionando aos utilizadores uma experiência de aptidão física abrangente e profissional.

Em termos de novidades, o Watch GT Runner conta com a recentemente atualizada tecnologia de monitorização da frequência cardíaca Huawei TruSeenTM 5.0+, que oferece uma monitorização dinâmica precisa do ritmo cardíaco e do nível de oxigénio (SpO2) mesmo em treinos de alta intensidade.

Além do hardware potente e da monitorização precisa, o Índice de Capacidade de Corrida (RAI) e o Programa de Execução Profissional são as características mais aguardadas deste novo smartwatch. O sistema de treino de corrida profissional Huawei TruSportTM proporciona aos utilizadores uma análise aprofundada, dando-lhes uma visão global de dados, tais como a intensidade do treino, o volume do treino, o tempo de recuperação, etc.

O novo sistema de medição da capacidade de corrida, RAI, permite que os utilizadores avaliem, objetivamente, a sua capacidade de corrida. Ao utilizar o RAI e a carga de treino como o núcleo do Programa de Corrida Profissional, cada corredor pode alcançar o seu máximo pessoal.

O Huawei Watch GT Runner chega às lojas Portuguesas já amanhã (27 de janeiro) com uma campanha de lançamento que se prolonga até ao dia 27 de fevereiro e inclui a oferta da balança inteligente Huawei Scale 3 (39.99€). O novo smartwatch tem um preço recomendado de 319.99€.