Novas revelações da história de Horizon Forbidden West

À medida que a data de lançamento se aproxima, as novidades avolumam-se para Horizon Forbidden West (ver aqui).

Recentemente foi lançado um novo trailer para o jogo, que mostra um pouco mais desta "nova" história de Aloy. Venham ver...

Horizon Forbidden West é claramente, um dos jogos incontornáveis deste inicio de ano e uma das grandes apostas da Sony Playstation para o primeiro trimestre de 2022.

Tratando-se da sequela de um dos jogos de maior sucesso de 2017, em Horizon Zero Dawn (ver aqui), as expetativas são altas e a Guerrilla tem vindo a lançar várias iniciativas em redor do jogo, mostrando toda a envolvência que este novo mundo de Aloy vai trazer.

Desta feita foi revelado um novo trailer, revelando um pouco mais da história que move Aloy...

Este novo trailer de história que a Guerrilla disponibilizou, mostra um pouco deste "novo" mundo em que Aloy se movimenta. Trata-se de um mundo perigoso e que, além das Máquinas que o patrulham incessantemente, também apresenta muitos outros desafios e ameaças.

Uma praga que ameaça o fim do mundo, Regalla e os seus rebeldes, Sylens e muitos novos perigos são exemplos disso mesmo e que os jogadores poderão descobrir a 18 de fevereiro, quando o jogo for lançado.

Contudo, nem só de perigos e ameaças este novo mundo é preenchido e Aloy irá encontrar, pelo caminho, vários aliados e ajudas, enquanto se aventura na fronteira do Forbidden West. O apoio dos companheiros de sempre, como Varl e Erend serão importantes, assim como de novos amigos, como Zo, Alva ou Kotallo.

A vida na fronteira de Forbidden West encontra-se a morrer aos poucos e o tempo é de urgência. Além disso, as ameaças escondem-se em qualquer lugar e podem-nos atacar em qualquer momento. Aloy vai ter de saber confiar nos seus aliados e terá de usar as suas habilidades e armas, se quiser descobrir um pouco mais sobre a verdade por detrás de tudo o que aconteceu.

Ao longo das últimas semanas temos vindo a apresentar precisamente, as suas novas habilidades, os seus novos aliados, as tribos de Forbidden West, as Máquinas novas (e velhas) que patrulham o terreno,... tem sido uma viagem pelo mundo de Aloy que nos deixa extremamente expectantes em relação ao jogo.

Dia 18 de fevereiro é quando Horizon Forbidden West chega á Playstation 5 e Playstation 4.