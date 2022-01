Tribos de Horizon Forbidden West reveladas

Horizon Forbidden West acelera rumo ao seu lançamento, previsto para o próximo mês e no caminho vai revelando o mundo em que Aloy se irá mover.

Desta feita foram divulgadas imagens sobre algumas das tribos que irão habitar este mundo novo.

Em desenvolvimento pelos experientes estúdios Guerrilla, sediados na Holanda, Horizon Forbidden West aproxima-se a passos largos para o seu lançamento. É já no próximo dia 18 de fevereiro que o jogo sai em exclusivo para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.

A pouco menos de 1 mês de ver a luz do dia, Forbidden West vê chegar o seu mais recente trailer. Um vídeo que mostra um pouco mais sobre as tribos existentes no mundo de Aloy e com as quais ela terá de saber lidar.

Tal como já tem vindo a ser anunciado, os habitantes do mundo de Horizon estão divididos em tribos. Tratam-se de tribos ricas e, segundo a Guerrilla, com profundidade narrativa. Sim, cada tribo terá as suas próprias histórias e tradições que a tornam única dentro do jogo.

À medida que Aloy interage com elas, vai-se apercebendo de toda a sua riqueza cultural assim como de segredos que poderão ser importantes para a sua sobrevivência neste mundo perigoso.

Do lado Este da fronteira encontra-se a tribo dos Oseram. Tratam-se de competentes artesãos e construtores que marcam a sua posição perto da fronteira. Já os Carja, receosos do que existe no Forbidden West, guardam o seu território a sete chaves e receiam tudo o que venha de fora.

Em Plainsong, uma praga vermelha consome os campos, revelando uma biosfera em colapso que ameaça destruir o ciclo da vida. Aqui, os Utaru, uma tribo pacífica, vivem em simbiose com a Natureza. Aliás, chegam mesmo a cantar na tentativa de curar a terra mas... será que o conseguirão?

No Oeste Aloy irá deparar-se com a tribo dos Tenakth, composta por três clãs, diferentes entre si como as terras que dominam. Depois de gerações de violência, agarram-se agora a uma frágil paz perante um novo inimigo: Regalla e os seus rebeldes. Por mais mortíferos que estes sejam, há rumores de uma tribo ainda mais forte, que procura segredos no Forbidden West.

Forbidden West revela-se como um mundo em constante mutação, onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras.

A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido.

Horizon Forbidden West é um dos jogos em maior destaque, e dos que mais expetativas está a gerar neste primeiro par de meses de 2022. Com lançamento previsto em exclusivo para Playstation 4 e Playstation 5 a 18 de fevereiro, o jogo já se encontra disponível para pré-reserva.