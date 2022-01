Apesar de existir para o Android e para o iOS, estas apps são muito diferentes e em muitas áreas. Uma destas é a vertente focada nos backups, onde são usados os serviços cloud de base dos sistemas, com ofertas diferentes da Google e da Apple.

No caso do Android isso parece estar prestes a mudar, como se pode ver já no código desta app. As informações presentes revelam que em breve vão passar a existir limites nos backups do WhatsApp alojados no Google Drive.

Grandes mudanças nos backups do WhatsApp

Se no caso do iOS e do iCloud os backups do WhatsApp partilham o espaço total do utilizador, o mesmo não acontece no Android. Fruto de uma parceria entre o serviço de mensagens da Meta e a Google, o espaço ocupado pelos backups não é contabilizado.

Este é um cenário que agrada particularmente aos utilizadores, mas que em breve poderá sofrer alterações de peso. Segundo informações presentes numa das últimas versões de testes do WhatsApp, os backups do Google Drive poderá passar a ter limites associados a estes backups.

Google Drive passará a ter limites

Como pode ser visto no código da app do WhatsApp, e está presente na imagem abaixo, existem várias strings de texto a mostrar esta mudança nos backups do Google Drive. Estas vão notificar o utilizador em vários momentos e dependendo de como está o espaço disponível.

Do que se pode entender, as mensagens a apresentar estão sempre associadas aos limites destes backups e ao esgotar do espaço. Será mostrado ao utilizador a percentagem que está livre, sempre que esta estiver próxima do fim. Vai ainda haver informações sobre a entrada em vigor destes novos limites.

Ainda por revelar quando entra em vigor

Fica assim claro que a Google vai mudar os seus planos para os backups do WhatsApp no Drive. Não se saber como e nem quando irá acontecer, mas provavelmente irá continuar a oferecer espaço para este fim, mas deixará de ser infinito.

Resta ainda saber se o WhatsApp irá abrir mais opções aos utilizadores para gerir este espaço. Atualmente já se pode gerir ali a presença de vídeos, mas certamente irá dar mais opções aos utilizadores. Muito vai mudar no WhatsApp e no Google Drive para aloja os backups, ainda sem uma data definida.