A gestão das apps que estão na App Store da Apple é feita de forma muito controlada, sempre para garantir a maior qualidade e a maior proteção. É uma preocupação natural e que os utilizadores do iPhone apreciam.

As mudanças nesta loja dedicada não surgem de forma muito frequente, mas ainda assim querem sempre melhorar. Uma novidade apresentada agora de forma discreta, vai permitir que as apps estejam na App Store e não serem listadas e visíveis.

O normal na App Store da Apple, pelo menos até agora, era a presença de todas as apps de forma visível e acessível a todos os utilizadores. Tudo estaria disponível para ser instalado, bastando ser pesquisado neste ponto central dedicado ao iPhone e outros dispositivos.

A Apple resolveu mudar este paradigma e passou a dar uma liberdade maior aos programadores, que podem escolher como as suas apps estão presentes. Em concreto, e de forma direta, estas podem passar a estar presentes, mas sem que sejam listadas.

Esta novidade não será útil para todos, mas será importante em alguns cenários que até agora não tinham resposta. Falamos de apps de empresas e serviços limitadas a alguns utilizadores ou em casos em que a gestão não pode ser realizada de forma centralizada.

Nos casos em que os programadores decidam colocar as suas apps neste modo, o acesso será feito diretamente pelos utilizadores. Com a partilha de um link os utilizadores vão conseguir aceder à app e fazer depois a sua instalação normal.

Ao mesmo tempo que apresentou esta novidade da App Store, a Apple deixou ainda um alerta para os programadores. Este novo modo não deverá ser usado para o lançamento de versões beta ou de testes das apps. Também todas as avaliações normais da loja de apps da Apple vão ser mantidas, antes da sua publicação.

Esta é uma mudança importante na loja de apps da Apple, em especial para um lote de cenários bem identificados. Agora, e com um simples link, todas as apps não listadas ficam acessíveis, sem ter de as colocar de forma pública.