Para além do seu sistema dedicado aos smartphones, a Google aposta muito no Android Auto e no que traz aos condutores. Esta é a forma mais lógica de interagir com o telefone durante a condução, com o máximo de proteção.

Este sistema está agora a preparar-se para receber novidades importantes com a sua interface totalmente redesenhada. As imagens já existem e foi revelado tudo o que vai ser preparado pela Google para esta renovação.

Há algum tempo que se fala da possibilidade da Google renovar o Android Auto. Este tem sido uma das escolhas dos utilizadores para usarem nos seus carros, garantindo uma interface intuitiva e de simples utilização nos sistemas de entretenimento.

As mudanças foram agora vistas na última versão beta, escondidas e prontas a serem avaliadas ainda por um grupo limitado de utilizadores. Isto prova que a novidade está mesmo a ser preparada e que em breve será lançada para os utilizadores.

A primeira grande mudança está mesmo na zona inferior, onde os comandos gerais são guardados. Estes vão também ser agrupados e colocados mais próximos do utilizador, ficando mais acessíveis e simples de serem usados pelo condutor.

Outra mudança, esta ainda mais útil para a utilização, vai dar ao Android Auto uma divisão do ecrã, para assim poderem ser usadas 2 ou mais apps em simultâneo. A divisão do ecrã não será feita de forma simétrica, sendo ajustada de forma natural e adaptada às apps que estiverem a ser usadas, todos os tipos de ecrãs.

Foi ainda descoberta uma nova app que não se sabe o que trará. Chama-se Cast e pensa-se que poderá estar associada à projeção nestes ecrãs de algo. Assim, o Android Auto parece estar a receber um Chromecast próprio. Vai ainda haver a possibilidade de serem enviados SMS nas respostas às chamadas, tudo nesta interface.

Estas são novidades excelentes e que vão mudar completamente o Android Auto. A Google estará já a testar as novidades para em breve abrir a sua utilização a todos e dar assim uma vida nova a este complemento único dos smartphones Android.