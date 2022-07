E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de várias novidades vinda da NASA, de nova tecnologia de "caixa negra" nos automóveis, experimentámos o Nothing phone (1) e o Hyundai i20 1.0 T-GDi, e muito mais.

A Doogee é já uma marca de referência no segmento dos smartphones robustos, os rugged phones. Este novo modelo Doogee S89 Pro chega ao mercado neste final de mês ao lado de mais uma série de smartwatches e ainda de um modelo Doogee S61 que se destaca por ter uma versão com capa transparente na traseira.

O Doogee S89 Pro apresenta todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,3" FullHD e uma bateria de 12000 mAh com carregamento a 65W... mas há mais.

Em Portugal, estima-se que existam cerca de 200 mil pessoas com demência, das quais 60 a 80% têm Alzheimer. Ter esta doença significa perder progressivamente a função mental, caracterizada pela degeneração do tecido do cérebro. Como tal, a deteção precoce é fundamental no tratamento no seu tratamento, mas isso nem sempre é possível. Agora, uma equipa de investigadores alemães desenvolveu um novo sensor capaz de identificar sinais da doença no sangue 17 anos antes de se manifestar nos primeiros sintomas clínicos.

De acordo com um comunicado de imprensa da instituição responsável, o dispositivo deteta o dobramento incorreto do biomarcador de proteína beta-amiloide que causa depósitos característicos no cérebro.

As novas tecnologias não só aumentam a eficiência e durabilidade das células e módulos fotovoltaicos, como também estão a mudar de forma tangível a sua relação com o ambiente. Também é verdade que hoje, sobre a terra e sobre "o mar" ou sobre as águas de uma albufeira, já vemos estruturas gigantes de painéis a captar energia. Não é bonito de se ver e haverá um dia consequências se não for pensado para haver sintonia entre a natureza e a tecnologia do homem. Uma solução serão os painéis solares verticais.

Possivelmente haverá já uma alternativa interessante nesta tecnologia.

É trabalho da NASA investigar o que está à volta, mas também para lá da Terra, a distâncias que nos parecem inconcebíveis. Agora, a agência espacial americana revelou um ambicioso plano para detetar sinais de vida em planetas distantes.

O projeto foi apresentado por uma equipa e apoiado pelo Institute for Advanced Concepts da NASA.

Falar em smartphones atualmente é falar no Nothing phone (1). Este equipamento tem recebido muito destaque por parte dos media, talvez por ser muito semelhante a um iPhone, no que diz respeito ao design, por ser da empresa de Carl Pei (ex. OnePlus) e por ser meio transparente na traseira.

O Pplware recebeu recentemente este equipamento para testes. Saiba quais as nossas primeiras impressões.

A Logitech anunciou recentemente novidades interessantes para os jogadores, homens ou mulheres, que querem ser vistos como qualquer outro. Em concreto foi lançada a nova coleção Aurora da Logitech G, a qual promete ser inclusiva e capacitar todos os jogadores a jogarem à sua maneira.

A nova coleção conta com vários produtos interessantes, entre eles auscultadores sem fios, teclado sem fios, rato sem fios e ainda mais oito outros acessórios personalizados. Um dos pontos fortes destes novos equipamentos é o facto de não terem um design discriminatório de género, entre outros fatores.

A SpaceX conta já com mais de 2500 satélites na órbita baixa da Terra a fornecer internet através do serviço Starlink. Global, flexível, sem contrato de fidelidade e cada vez mais abrangente. Este serviço poderá tornar-se num problema para as operadoras convencionais e para os serviços de comunicações por satélite que já existem no mercado. A não ser que uma fusão possa "travar" o ímpeto de Elon Musk. E poderá estar já em andamento o projeto da Europa.

A Eutelsat Communications SA, com sede em Paris, chegou a acordo para adquirir a britânica OneWeb Global. Esta fusão que combinará as frotas de satélites de internet das empresas, poderá criar uma maior competição à Starlink.

O mercado dos smartphones continua em crescimento, mas parece que estamos num período de estagnação de inovação. Mais componente/menos componente, os smartphones oferecem quase o mesmo dentro do segmento onde são classificados.

Mas a Vivo, com o X80 Pro "deu um passo à frente" e finalmente temos um smartphone que "oferece algo mais".

Apesar de estarmos ainda longe de conhecer muito sobre os futuros Galaxy S23 da Samsung, estes smartphones começam já a ser um tema importante. Há muitas especificações que vão sendo adiantadas e que mostram o que estes vão trazer.

Algo que tem levantado algumas questões é qual o SoC que irá ser usado e se as propostas da Samsung, os vão estar presentes. O CEO da Qualcomm terá revelado tudo agora, numa simples apresentação de resultados da empresa.

A tecnologia direcionada para o segmento automóvel tem evoluído bastante. A segurança dos veículos é uma prioridade e nesse sentido as marcas estão conscientes que têm de fazer alguma coisa. Desde o passado dia 6 de julho que passou a ser obrigatório os automóveis terem um sistema ISA (Intelligent Speed Assistance), ou seja, um assistente de velocidade inteligente e também um estilo de caixa negra.

Mas afinal o que vai registar essa caixa negra?

O mundo, tal como o conhecemos, estará bem diferente daqui a poucos anos, tal como aconteceu no passado em relação aos dias de hoje. E essas mudanças são mais visíveis no mundo tecnológico, onde as descobertas e as novidades acontecem com uma rapidez incrivel.

Desta forma, sabe-se agora que a AMD está a analisar a tecnologia fotónica para a transmissão de dados entre chips à velocidade da luz. E certamente que esta possibilidade vai abrir novas portas e inovar significativamente o mercado e a indústria tecnológica.

Ainda que muito se fale da eletrificação, as fabricantes de automóveis continuam a produzir bons carros de combustão, garantindo uma resposta àqueles que não querem entrar, para já, na onda dos elétricos. Este novo Hyundai i20 é alimentado a gasolina e promete espalhar estilo extra pelas estradas.

O Pplware não podia deixar de o testar e… sim, é um carro para o dia a dia que não compromete, principalmente pela sua simplicidade e funcionalidade.

Um estudo sugere que existe um elemento presente em alimentos do dia a dia com uma capacidade surpreendente de ajudar a evitar uma série de cancros hereditários.

O amido resistente parece ser um sucesso por, exatamente, resistir.