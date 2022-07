Apesar de estarmos ainda longe de conhecer muito sobre os futuros Galaxy S23 da Samsung, estes smartphones começam já a ser um tema importante. Há muitas especificações que vão sendo adiantadas e que mostram o que estes vão trazer.

Algo que tem levantado algumas questões é qual o SoC que irá ser usado e se as propostas da Samsung, os vão estar presentes. O CEO da Qualcomm terá revelado tudo agora, numa simples apresentação de resultados da empresa.

Apesar de não ser compreendida por todos, a Samsung tem uma política clara de utilização de SoC nos seus smartphones. Para além das propostas da Qualcomm, usa ainda os seus Exynos, numa proporção que nos últimos Galaxy se situava nuns expressivos 75/25, com pendor para a empresa americana.

Esse cenário parecia colocado em causa, com os rumores a apontar para que a Qualcomm assumisse toda a linha nos futuros Galaxy S23. Isso foi agora confirmado por Cristiano Amon, o presidente e CEO da criadora do SoC Snapdragon.

A maneira como você deve pensar sobre isto é que o SoC Snapdragon irá estar na linha de produtos Galaxy, nos mais potentes produtos Galaxy. E o que posso afirmar agora é que estávamos 75% no Galaxy S22 antes do acordo. Deve pensar que iremos ser muito melhores do que isso no Galaxy S23 e seguintes