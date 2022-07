“Caixa negra” nos automóveis! Já se sabe o que vai ficar registado

A tecnologia direcionada para o segmento automóvel tem evoluído bastante. A segurança dos veículos é uma prioridade e nesse sentido as marcas estão conscientes que têm de fazer alguma coisa. Desde o passado dia 6 de julho que passou a ser obrigatório os automóveis terem um sistema ISA (Intelligent Speed Assistance), ou seja, um assistente de velocidade inteligente e também um estilo de caixa negra.

Mas afinal o que vai registar essa caixa negra?

Com o intuito de reduzir o índice de sinistralidade rodoviária, a União Europeia tornou obrigatória a instalação de novos sistemas nos automóveis a partir de 2022. Além do limitador de velocidade, vai passar também a ser obrigatória uma caixa negra nos automóveis. Tal como o primeiro, também a caixa negra gerou polémica, sobretudo por causa dos dados que recolhe.

A União Europeia tem como objetivo reduzir significativamente o número de acidentes rodoviários e a aposta é na limitação da velocidade e outros sistemas - ver aqui. Segundo o que foi referido, é objetivo reduzir as colisões em cerca de 30% e as mortes por acidentes rodoviários em 20%.

Caixa negra: o que é e para que serve?

Segundo o ACP, a caixa negra que vai passar a equipar os automóveis é idêntica à que já existe nos aviões. Contudo, ao contrário destes, nos carros o sistema não tem a capacidade de gravar conversas que ocorram no habitáculo. A caixa negra dos automóveis vai ser uma espécie de tacógrafo, utilizado nos veículos pesados. O objetivo da caixa negra é permitir a reconstituição em caso de acidente rodoviário, facilitando o apuramento de responsabilidades.

Atualmente, recorre-se a serviços de peritagem para se perceber se o condutor circulava em excesso de velocidade antes do acidente. Com a caixa negra, este serviço deixa de ser necessário, uma vez que o veículo fornecerá essa informação. Além disso, é possível ficar-se a saber se os passageiros usavam todos cintos de segurança no momento do acidente — o que recorrendo ao serviço de peritagem é mais difícil de concluir. Outra vantagem da caixa negra é que pode vir a permitir aos fabricantes de automóveis uma melhoria dos sistemas de segurança.

É obrigatória em todos os automóveis?

A obrigatoriedade da caixa negra nos automóveis só é aplicável a carros lançados a partir de julho de 2022, segundo a diretiva 2019/2144.

Que dados vai recolher?

A caixa negra nos automóveis vai registar dados de telemetria, como:

A pressão no acelerador ou as rotações do motor

O ângulo de viragem e a velocidade angular em graus

A velocidade nos últimos 5 segundos

O recurso aos travões

A direção do Delta V (aceleração positiva ou negativa)

A ativação dos airbags e pré-tensores dos cintos

O uso dos cintos de segurança e as dimensões dos ocupantes

A variação da velocidade à qual o veículo foi submetido após o impacto

A aceleração longitudinal em metros por segundo ao quadrado

Contudo, de modo a proteger os dados, a UE pretende que os mesmos sejam usados apenas em caso de acidente.