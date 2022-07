Ouvir música entre amigos é uma das atividades preferidas de várias gerações, mas sobretudo das mais recentes. É uma forma de partilha e que muitos tentam levar de forma quase extrema, para mostrarem os seus gostos.

Para que ninguém se sinta de parte, o Spotify lança uma nova funcionalidade - o Mix de amigos. Esta é uma nova playlist personalizada que ajuda os utilizadores a descobrir novas músicas, baseada naquilo que está a ser tendência entre os seus amigos.

Segundo a informação recolhida pelo Spotify, há mais de 11 milhões de playlists criadas pelos utilizadores que têm a palavra “amigo” no título. No caso do nosso país, os utilizadores criaram 46 mil playlists com essa palavra no título.

Só entre junho de 2021 e junho de 2022 houve um crescimento de 35% de playlists de amigos. O mês de junho deste ano viu estarem acessíveis um total de 3 milhões de minutos de streams destas playlists.

Assim, e sem surpresa, o número de playlists com a palavra "amigo" no título é maior entre a Geração Z. Esta criou 29% das playlists a nível global e 28% em Portugal, seguido pelos Millennials com 17%, tanto globalmente quanto em Portugal.

Sendo a personalização um dos pontos fortes do Spotify, esta plataforma anunciou o Mix de amigos, que vai ficar disponível amanhã, no Dia Internacional da Amizade, 30 de julho. Esta nova playlist personalizada, feita de forma individual para cada utilizador, é baseada nos Blends que foram criados entre amigos, através da qual vai ser possível descobrir novas músicas.

Ao contrário do Blend de grupo, em que cada participante contribui com as suas músicas, o Mix de amigos é personalizado para cada utilizador de forma individual. O Mix de amigos vai buscar a música dos amigos com quem o utilizador fez Blend e cria uma playlist curada que apenas esse utilizador pode ver. A nova funcionalidade estará disponível para os utilizadores premium e free.

Para usar o Mix de amigos deve seguir estes passos: